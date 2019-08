Haute-Saône : deux des trois jeunes contaminés par la leptospirose sont toujours hospitalisés dans un état grave

Deux des trois jeunes contaminés par la leptospirose en Haute-Saône sont toujours hospitalisés dans un état grave ce samedi. Plus sévèrement touchés, ils ont été hospitalisés "pour une symptomatologie grave avec des problématiques touchant certains organes" précise l'Agence régionale de santé.

En Haute-Saône, deux des trois jeunes contaminés par la leptospirose, surnommée "maladie du rat", sont toujours hospitalisés dans un état grave ce samedi. Mais leur état est jugé "stable". La maladie du rat est en effet potentiellement mortelle.

Trois cas détectés

Ces trois personnes faisaient partie d'un groupe de six jeunes venus se baigner dans la rivière l'Ognon, à Pesmes. Une zone de baignade qui n'est pas contrôlée. Selon la préfecture, ces trois cas sont les seuls détectés à ce jour.

Deux jeunes sévèrement touchés

L'un des jeunes est déjà sorti de l'hôpital car son état de santé s'est vite amélioré. En revanche, deux de ses camarades sont plus sévèrement touchés. Ils ont été hospitalisés "pour une symptomatologie grave avec des problématiques touchant certains organes" précise l'Agence régionale de santé. Si leur évolution est stable pour le moment, ils doivent être surveillés, et sont d'ailleurs pris en charge par des services spécialisés.

Une maladie potentiellement mortelle

La période d'incubation de la leptospirose est longue, de trois à une vingtaine de jours. Elle se manifeste par des signes qui ressemblent à la grippe comme une forte fièvre et des douleurs musculaires. Mais ses formes graves peuvent entraîner une atteinte de tous les organes, potentiellement mortelle, avec une insuffisance rénale et des hémorragies.

La leptospirose est due à des bactéries présentes dans les urines des animaux, essentiellement les rongeurs, d'où son surnom de "maladie du rat" et qui peut contaminer l'environnement naturel comme les rivières et les étangs. La Préfecture de Haute-Saône rappelle d'ailleurs que la baignade doit se faire dans des zones surveillées et donc faisant l'objet d'un contrôle sanitaire.