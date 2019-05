Deux équipes de l'Yonne participent aux championnats du monde de Joelettes

Auxerre, France

Les joelettes ce sont ces fauteuils de randonnées pour personnes à mobilités réduites. Léonie 7 ans et demi et Axel 9 ans, deux enfants poly-handicapés participent à la course ce samedi, poussés par leur parents et leurs amis.

Pour retrouver le sourire

Gael Nevers participe régulièrement à des courses avec sa fille Léonie, comme le semi marathon de Monéteau ou le trail de Tanlay. Il connait sa fille par cœur et il sait que la joelette, ça lui plait : " Léonie aime beaucoup se promener, c'est une petite fille qui est très lourdement handicapée, elle ne marche pas , ne parle pas et s'alimente difficilement. Quand elle ne va pas bien elle nous le dit mais quand elle fait de la joelette elle a le sourire et est contente. J'ai une cariole qui m'a été offerte par l'association Maxime + qui m'a bien aidé. Le dimanche je l'a promène tout seul , on fait ça très régulièrement quand il fait beau."

Une belle avancée

Gael Nevers souligne que pour Léonie, ce genre d'évènement permet de s'évader un peu : " ça lui permet de passer outre le quotidien qui est assez lourd. Cela nous permet de sensibiliser autour de nous au poly-handicap. Les relations se nouent. C'est une belle avancée."

Le championnat du monde de Joelettes , c'est 12km à parcourir pour chaque équipage sur les routes et le les chemins de l'Ile d'Oléron.