Deux étudiants créent un site pour connaitre la disponibilité du gel hydroalcoolique dans les pharmacies

Il a été lancé quelques jours après le début du confinement, le site Outrouverdugel.com répertorie plus de 15.000 pharmacies sur les 22.000 présentes en France. L'idée est d'indiquer la disponibilité ou non de gel hydroalcoolique dans les officines et de les désengorger en évitant au client de se déplacer pour rien.

"Au tout début du confinement, je me suis rendu dans plusieurs pharmacies pour me procurer du gel hydroalcoolique et à chaque fois c'était un échec, il n'y en avait plus. Je me déplaçais pour rien et je trouvais ça frustrant de ne pas pouvoir partager cette expérience avec les autres clients", explique Hugo Durbecq, co-fondateur du site. Lui et son ami, tous deux étudiants d'Arts et Métiers à Angers, ont lancé cette plateforme pour éviter des déplacements inutiles et ainsi limiter les risques de propagation du coronavirus.

Clients, pharmaciens : tous contributeurs

Il s'agit d'une carte interactive où chaque pharmacie apparait en vert ou en rouge selon l'état de son stock de gel hydroalcoolique, vert s'il y en a, rouge s'il y en a pas. "Le client peut aussi ajouter sa pharmacie au site et nous indiquer si celle-ci a encore du stock. Les pharmaciens peuvent évidemment alimenter eux-aussi la plateforme. Il y a un réel engouement des deux côtés, on ajoute une centaine de pharmacies par jour", raconte Hugo Durbecq.

À Reims (Marne), une soixantaine d'officines sont répertoriées. Une grande partie d'entre-elles saluent l'initiative, souvent assurée par leurs clients. "Le fait qu'ils puissent indiquer l'état de notre stock est un problème car ils ne le connaissent pas réellement, ce serait mieux que tous les pharmaciens puissent s'en occuper", nuance Jean-Christophe, pharmacien dans la cité des sacres.

Un site pour trouver des masques en préparation

Après Outrouverdugel.com, les créateurs du site ont travaillé sur une autre plateforme similaire destinée aux masques. Ces derniers étant, pour le moment réservés en priorité aux personnels soignants, les étudiants n'ont pas souhaité mettre en ligne cette version et attendent le déconfinement pour mieux aider les français et éviter qu'ils aillent n'importe où et pour rien.