Deux familles réclament des explications après les décès de leurs proches passés par les urgences à Grenoble

Depuis plusieurs mois les syndicats alertent sur la situation de l'hôpital : suppressions de lits, manque de personnel en raison de postes vacants, notamment aux urgences... Mardi dernier, ces organisations ont d'ailleurs constitué une intersyndicale représentant les établissements du Sud-Isère. Quelques semaines auparavant, la CGT notamment avait rapporté trois cas récents de "décès inattendus" de patients en attente de prise en charge, sur fond de surcharge des services.

ⓘ Publicité

Problèmes de circulation sanguine

L'un de ces cas concerne une patiente de 47 ans. Sa famille attend aujourd'hui des réponses, a expliqué ce jeudi lors d'une conférence de presse l'avocat grenoblois Hervé Gerbi. Ses clients demandent l'ouverture d'une information judiciaire et la saisine d'un juge - aujourd'hui, le dossier est au stade de l'enquête préliminaire explique Hervé Gerbi. L'avocat explique que cette mère de famille, admise aux urgences le 4 novembre 2022 pour des problèmes psychlogiques, attendait dans un box d'avoir une place d'hospitalisation. Elle est décédée trois jours après son admission, dans les toilettes du service. Hervé Gerbi affirme qu'elle a succombé à une embolie pulmonaire. Elle avait des problèmes de circulation sanguine, poursuit-il, mais ses antécédents ne figuraient dans le dossier d'admission.

Une petite perle pas détectée

Le second décès évoqué par l'avocat est celui d'une enfant de 2 ans et demi. Admise aux urgences de l'hôpital couple-enfant de la Tronche une première fois le 6 avril pour des difficultés à respirer, elle en est ressortie avec une prescription de ventoline. Toujours inquiets, les parents ont consulté un pédiatre le lendemain. Puis ils sont retournés aux urgences pédiatriques le 10 avril, pour une coupure à la main et toujours des difficultés à respirer. Là encore un traitement de ventoline a été prescrit, toujours selon l'avocat. Mais deux jours plus tard, alors qu'elle était retournée chez elle, la petite tombait en arrêt cardio-respiratoire. Transportée en urgence à l'hôpital, elle est décédé le lendemain. Une petite perle (de 6 mm) a été retrouvée dans ses poumons ; elle n'avait pas été détectée souligne Hervé Gerbi qui précise "qu'aucune radio n'a été faite". Ce dossier a fait l'objet d'une ouverture d'information judiciaire.

Prise en charge

Ces proches ne nient pas les difficultés auxquelles sont confrontées les personnels, précise l'avocat*. "Nous sommes face à deux familles qui ont le sentiment que tout simplement la prise en charge de Cherine autant que de Rebecca n’ont pas été à la hauteur de ce que l’on peut attendre du corps médical,* explique Hervé Gerbi. La question de savoir si ces décès ont été favorisés ou provoqués par un manque de moyens du CHU de Grenoble, cette réflexion-là elle est portée par le corps médical. Ce que demandent les familles, c'est d'objectiver. Est-ce que lorsque Cherine arrive au CHU de Grenoble le 6 avril à 19h30, est-ce qu'il y a véritablement un manque de moyens humains, matériels, qui explique que l'on soit, probablement passé à côté de ce qu'il fallait faire pour sa prise en charge ? Est-ce que lorsque Rebecca est restée 3 jours au service des urgences avant de décéder dans les toilettes (...), est-ce qu'il y avait la surcharge que l'on nous invoque comme étant finalement un motif explicatif ? L'enquête va rechercher d'abord les responsabilité personnelles (...) et ensuite objectiver si ces décès sont favorisés, ou sont la conséquence du défaut de moyens du CHU de Grenoble - qui n'est pas contesté en soi."

La direction du CHU n'a pas souhaité faire de commentaire sur ces deux cas.