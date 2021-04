Deux fillettes trouvent une seringue au parc de la Guirlande à Montpellier

Ce dimanche 11 avril 2021, dans la matinée, deux petites filles de 5 et 7 ans ont trouvé une seringue, dans le parc de la Guirlande, dans le quartier Figuerolles de Montpellier. Elles ont joué avec et se sont piquées. Le grand-père, inquiet, les a conduites au CHU Lapeyronie, où elles ont été prises en charge.

"Elles ne vont pas recevoir de traitements antirétroviraux car il faut savoir qu'il n'y a aucun risque de transmission de Sida, explique Elodie Brun-Mandon, conseillère de la Ville en charge de la lutte contre les addictions. Le VIH ne tient pas à l'air libre. Mais il faut rester attentif par rapport aux hépatites." Les deux fillettes étaient en vacances chez leur grand-père. "Il est bouleversé mais il a réagi avec beaucoup de sang-froid", poursuit-elle.

Pour Elodie Brun-Mandon, il faut accompagner les toxicomanes pour que ce type de problème ne se reproduise plus. "On peut envisager d'installer des échangeurs récupérateurs, dans lesquels ils peuvent mettre leurs seringues usagées et en récupérer une autre, disait-elle sur notre antenne en janvier dernier. On peut envisager de mettre en place des chantiers d'insertion dans lesquels ils nettoieraient ces lieux. Il ne sert à rien de poser un pansement sur une gangrène, c'est-à-dire de simplement ramasser les seringues." Une unité mobile de consommation de drogue est également en projet.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel accident arrive. À la fin du mois de janvier, une petite fille avait trouvé une seringue abandonnée dans une aire de jeu de l'Ecusson, à Montpellier. En 2018, un garçon avait également marché sur une seringue, alors qu'il jouait dans le parc de la Guirlande.

