Deux nouveaux foyers de contaminations Covid ont été détectés dans la Meuse

L'Agence régionale de santé Grand Est a été alertée il y a quelques jours. Deux foyers de contaminations ont été détectés dans la Meuse. Ce sont les premiers dans notre grande région depuis le début du déconfinement.

Dans un établissement scolaire

Le premier se situe à Fains-Véels, à côté de Bar-le-Duc. Il y a eu une réunion de pré-rentrée avec 11 participants (enseignants et personnels de mairie) dans un établissement scolaire de la commune. En tout, trois personnes ont été testées positives. La rentrée scolaire a été décalée.

"Au lendemain de cette réunion, une des participantes a eu des symptômes et elle a eu le très bon réflexe de consulter son médecin traitant avant de se faire dépister, détaille Cédric Cablan, délégué territorial ARS Grand Est dans la Meuse. Nous avons été saisi et nos équipes ont téléphoné à l'ensemble des personne concernées pour leur demander de s'isoler et de contacter leur médecin pour être dépistées à leur tour. A ce jour, nous avons eu deux retours positifs. Tous les autres tests sont négatifs".

Dans une caserne de pompiers

Le second foyer a été identifié dans une caserne du nord du département, près de Verdun. Après un incendie, l'un des pompiers mobilisés a découvert qu'il était infecté. Sur ses 36 collègues dépistés, un a été testé positif. Les proches de ce dernier ont, eux aussi, été contactés pour se faire dépister (ainsi, 17 personnes ont été placées à l'isolement et sont en attente de résultats). Au total, il y a donc eu deux personnes testées positives dans cette caserne.

"A partir du moment où les gens font preuve de civisme et de responsabilité et qu'au moindre symptôme, ils appellent leur médecin traitant pour une consultation et si besoin un test, à partir de ce moment-là, on peut casser la chaîne de contamination, déclare Cédric Cablan. En Meuse comme ailleurs, les professionnels de santé se sont organisés pour permettre un accès à des centres de prélèvements en drive, rapide, près de chez vous."