Deux gorilles nées au ZooParc de Beauval vont être réintroduites dans leur milieu naturel au Gabon

Kuimba et Mayombé sont nées à Beauval et partent le 24 juin pour être réintroduites dans le milieu naturel de leur espèce

Indre-et-Loire - France

Pour la première fois, deux gorilles nés dans un zoo en France vont être réintroduits dans leur milieu naturel, en Afrique. Ces deux gorilles, il s'agit de Kuimba et Mayombé, deux femelles nées au ZooParc de Beauval il y a 9 et 12 ans. Accompagnées par cinq personnes du parc (directeur, vétérinaire, soigneur...), elles partent le lundi 24 juin pour un voyage de 48H, en direction d'un parc national, au Gabon.

Un régime alimentaire modifié depuis plus d'un mois pour s'adapter à ce qu'elles trouveront en milieu naturel

Cette transition s'est préparée depuis des semaines pour adapter, par exemple, leur régime alimentaire aux fruits et aux végétaux qu'elles trouveront sur place, comme l'explique Delphine Leroux, qui les soigne depuis plusieurs années à Beauval "Là-bas, dans la nature, _elles trouveront des fruits plus acides que ce qu'elles mangeaient ici. Du coup, depuis environ un mois et demi, on leur donne un peu plus de citrons, d'oignons_, des choses comme ça".

Un séjour de plusieurs mois sur une île avant d'être relâchées dans la jungle

Dans un premier temps, les deux femelles gorilles vont vivre six mois à un an sur une île de 3,5 hectares située dans le parc national du Gabon, le temps de s'acclimater à leur nouvel environnement et leur nouvelle nourriture et de devenir totalement autonomes. Elles seront rejointes par un mâle dos argenté nommé Joshi qui arrivera d’Angleterre : "Ce qui est bien, c'est que nos deux femelles ont la chance de partir ensemble. Elles se connaissent depuis toute petite donc elles s'entendent relativement bien et ça va être une force pour elles" explique Delphine Leroux. "Elles ne seront pas perdues face à un gorille. _Bien sûr qu'elles savent ce qu'est un humain, mais elles ont aussi vraiment tous les codes des gorilles pour vivre une vie familiale_. Elles ont vu leurs pères se reproduire avec d'autres femelles, elles ont vu des bébés naître, elles ont vu l'éducation de bébés, elles ont participé à la vie familiale et c'est vraiment un atout, car quand on va les réintroduire avec un mâle, elles auront tous les codes pour que ça se passe bien".

On est un peu comme des parents qui voient partir leurs enfants devenues adultes. On aurait envie de les garder avec nous parce qu'on les aime, mais on est tellement heureux qu'elles puissent vivre leurs vies de gorilles que bien sûr c'est ça la priorité". Delphine Leroux

Les deux femelles seront ensuite relâchées sur la totalité du parc, en se mêlant à la population des gorilles sauvages. Des rangers locaux les suivront, à distance, pour surveiller leur état de santé et leur bonne adaptation à leur nouveau milieu.