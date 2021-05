Deux grands centres de vaccination ouvrent à Montauban et Castelsarrasin

Chaque département de la région Occitanie avance plus au moins vite, pour accélérer la vaccination. Tout dépend aussi de la livraison des doses, et du personnel disponible pour vacciner. Tout dépend aussi de la population de chaque département.

En Haute-Garonne, avec l’agglomération toulousaine qui est la plus peuplée d’Occitanie, on a mis les bouchées doubles. D’ici juin on vaccinera 10.000 personnes par jour au vaccinodrome de l’île du Ramier, après son doublement avec la mise en service du hall 7.

Dans le Tarn-et-Garonne, aussi, on essaie de passer un palier. Il n’y a que six centres de vaccination dans le département, mais depuis ce début de semaine, deux centres de "grande capacité" ouvrent : à Castelsarrasin et à Montauban (salle Eurythmie). Ils sont accessibles aux personnes de plus de 50 ans, éligibles depuis ce lundi.

Des Montalbanais... et quelques Toulousains

Les deux sites vont fonctionner en alternance les premières semaines. A plein régime, 1.000 doses par jour seront utilisées dans chacun de ces deux centres, qui sont gérés par les sapeurs-pompiers du Tarn-et-Garonne.

Ce lundi 9 mai, la salle Eurythmie commençait doucement son fonctionnement, avec des candidats aux vaccins venus d'un peu partout dans le département, et même au-delà. Nathalie, 57 ans, a ainsi fait la route depuis Toulouse : "j'ai galéré pour avoir une place la semaine dernière, il n'y avait plus du tout de créneaux. Donc quand j'ai vu que le centre ouvrait à Montauban aujourd'hui, je n'ai pas hésité".

Alain, lui, habite à la frontière du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne, dans un village près de Fronton. Il a choisi Montauban par proximité géographique. Il avait "très envie" de se faire vacciner : "Parce que ça suffit ! Il faut se faire vacciner, il faut que le virus s'arrête". Et il souligne la qualité de l'organisation à Montauban de l'accueil au parking, à la salle d'observation après la piqûre : "c'est top !".