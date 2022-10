Deux hôpitaux de Dordogne ferment l'accueil des urgences une partie du weekend

L'hôpital de Bergerac et l'hôpital de Sarlat ferment tous les deux l'accueil des urgences une partie du weekend à cause d'un problème de planning et de manque de personnels. C'est la première fois que deux hôpitaux de Dordogne ferment l'accueil des urgences en même temps. Ces fermetures se sont déjà produites pendant l'été mais elles ne concernaient à chaque fois qu'un seul établissement.

ⓘ Publicité

Vous ne pourrez pas vous rendre directement aux urgences de l'hôpital de Sarlat entre samedi 8h30 et dimanche 8h30 et aux urgences de l'hôpital de Bergerac entre samedi 18h et jusqu'au lendemain matin, dimanche 8h30.

Les personnes qui souhaitent se rendre aux urgences devront donc, durant cette période, systématiquement appeler le 15 pour pouvoir être pris en charge.