Ni fermeture, ni regroupement sur Laval : les maternités de Mayenne et de Château-Gontier veulent vivre

Le plan du professeur Yves Ville, de l'hôpital Necker, à Paris, recommande de ne plus donner naissance dans les petites maternités et de les regrouper avec les plus importantes. En Mayenne, cela concernerait le Centre Hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier-sur-Mayenne et le Centre Hospitalier du Nord Mayenne avec un transfert à l'hôpital de Laval. Dans son rapport le professeur parisien évoque des motifs de sécurité pour les mères et les enfants.

"Il serait préférable de réunir les trois maternités à Laval"

Bernadette Perrot, gynécologue retraitée du CH du Haut-Anjou et actuelle présidente de la Ligue contre le cancer en Mayenne, a un avis nuancé sur la question. Selon elle, "il n'est pas dangereux d'accoucher à Mayenne ou à Château-Gontier-sur-Mayenne". Toutefois, elle n'est pas non plus contre l'idée d'un regroupement.

"Il serait préférable de réunir les trois maternités du département sur un seul site, avec un seul anesthésiste pour faire face à tous les accouchements du département. En plus, il y a des pédiatres de garde dans le service de pédiatrie de Laval, donc il y aurait systématiquement une astreinte pédiatrique pour tous les accouchements de la Mayenne, contrairement à Château-Gontier-sur-Mayenne où il n'y a pas de service d'astreinte de pédiatrie. On peut donc tout avoir sur un seul et même site, puisque on a déjà les anesthésistes qui existent sur l'hôpital de Laval puisqu'ils ont des opérations chirurgicales tout le temps et ça permet ainsi de sécuriser au maximum les accouchements".

Eric-Alban Giroux, le directeur du CH du Haut-Anjou, n'est pas du même avis. Selon lui, la sécurité des accouchements est bien assurée à la maternité de Château-Gontier-sur-Mayenne. "On un grand nombre de sages femmes, on est couvert en anesthésie, en gynécologues obstétriciens mais aussi en service paramédical. C'est très largement suffisant pour assumer notre mission de maternité. C'est pour ça que je ne suis pas très inquiet par ce rapport", souligne le directeur, avant d'ajouter : "Les rapports parisiens sont de toute façon très souvent assez éloignés de la réalité de la province, ici, le soin de proximité est essentiel à la sécurité des habitants, il est essentiel d'avoir un service de maternité à moins de 30 minutes de chez soi."

Inquiétude et incompréhension chez les professionnels et les familles

Ce n'est pas la première fois que la maternité du Nord-Mayenne est menacée d'une fermeture , l'été dernier, le service avait failli fermer, faute de personnels. Ce scénario inquiète les familles, comme les professionnels de santé, qui ne comprennent pas en quoi ces petites maternités seraient dangereuses.

C'est justement le cas d'Emmanuelle. Cette maman a accouché de trois enfants à l'hôpital de Mayenne. Elle habite à Montreuil-Poulay, dans le nord du département, et la présence d'un l'établissement proche de chez elle l'a donc beaucoup aidée : "Quand on sait ce que c'est qu'un accouchement et les risques liés à la distance entre le lieu d'habitation et le moment où les premières contractions arrivent, on est rassuré d'avoir une maternité à dix minutes de chez-soi. Pour moi, le risque, c'est bien le temps de trajet entre le domicile et l'hôpital. Ce ne sont pas du tout les professionnels qui sont pour moi très compétents. Selon mes expériences, la maternité de Mayenne a eu une prise en charge qui a été satisfaisante du début jusqu'à la fin."

Dans le sud du département, à Château-Gontier-sur-Mayenne, Catherine Lebrec, secrétaire CFDT de l'hôpital du Haut-Anjou, est en colère. Cette soignante, mais aussi maman, ne voit aucun risque à accoucher dans une petite maternité.

"Ça me met un petit peu en colère quand j'entends dire qu'il est risqué d'accoucher à Château-Gontier. Ou le bien-être et le soin du bébé et de la maman, sont des choses auxquelles on est très attaché", explique-t-elle.

Elle aussi a passé sa maternité dans cet hôpital : "pour avoir accouché à Château-Gontier, je sais de quoi je parle, ces petites maternités là, c'est vraiment le soin du bébé et de la maman qui sont au cœur du service. Ce serait complètement ahurissant de vouloir fermer la maternité de Château-Gontier. Je ne vois pas l'intérêt", s'étonne-t-elle.

Sébastien Lardeux, le secrétaire Force Ouvrière de l'hôpital de Mayenne, qualifie également de délirant la possible fermeture des petites maternités. Selon lui, elles fonctionnent bien localement et leur disparition serait dangereuse pour les futurs parents.