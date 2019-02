Deux ingénieurs isérois inventent une application pour simplifier l'utilisation du téléphone

Meylan, France

C'est une application pour téléphone qui peut changer la vie des personnes en situation de handicap. Deux ingénieurs isérois du centre de recherche "Orange Lab" de Meylan ont développé ce programme, avec de nombreuses fonctionnalités qui permettent aux mal-voyants par exemple, ou à ceux qui souffrent d'un handicap physique lourd, de se servir plus facilement de leur smartphone.

Cette application propose trois fonctions de base : téléphoner, envoyer des messages et gérer sa liste de contacts. Des tâches relativement faciles lorsqu'on est valide, mais parfois insurmontables quand on souffre d'un handicap physique ou mental, ou quand on n'est tout simplement pas du tout à l'aise avec les nouvelles technologies.

Taille de l'écriture, couleur du fond d'écran, voix...

Ce programme, appelé "Tactile Facile", va permettre de lever les barrières visuelles ou gestuelles. Premier exemple : l'utilisateur va pouvoir choisir combien de temps il faut appuyer sur une touche avant qu'elle ne s'active. "Cela sécurise la manipulation", explique Eric Petit, un des deux concepteurs, "c'est un gros problème aujourd'hui des smartphones : à peine on touche et ça part. La personne âgée va très rapidement se retrouver perdue. Ensuite, on simplifie la façon de présenter les choses, avec une organisation sous forme de liste et on présente au premier niveau les fonctions les plus importantes. Par exemple, il est parfois difficile de téléphoner avec un smartphone alors que cela devrait être la fonction essentielle du smartphone."

L'écran d'accueil est épuré, basique. Dans les paramètres, l'utilisateur peut ensuite régler la taille de l'écriture, la couleur du fond d'écran - un paramètre important pour les mal-voyants. Il peut aussi remplacer certains textes par des symboles ou enregistrer dans sa voix, des commandes vocales. Par exemple, lors de la démonstration, la catégorie "réglages" qui a été remplacée par "le machin où on règle les trucs", une formule plus simple à comprendre pour certains. C'est une fonction destinée notamment aux personnes qui souffrent de handicap mental et qui ont leur propre code pour parler.

La charte graphique de l'application est très simple. © Radio France - Justine Dincher

Application gratuite sur Androïd

Cette application propose cinq profils différents, en fonction du degré de handicap. "Les contraintes peuvent être d'ordre perceptive. Cela peut être les personnes qui ont une baisse relative ou totale de vision", explique Denis Chêne, l'autre concepteur de "Tactile facile", "Cela peut être aussi des contraintes d'ordre moteur, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir du mal à pointer, qui vont peut-être trembler ou ne plus trop sentir le contact avec l'écran du téléphone. Et puis des contraintes plus extrêmes au niveau moteur, par exemple les personnes qui ne peuvent pas pointer, qui ne peuvent pas bouger les doigts ou qui peuvent juste utiliser le dos de leurs mains, leurs coudes ou leur menton".

En résumé, cette application gratuite permet de personnaliser à l'extrême toutes les fonctionnalités du téléphone, en modifiant les textes, la voix, les gestes. Pour l'instant, "Tactile facile" n'est disponible que sur les téléphones de la marque Orange, mais sera téléchargeable dans les prochaines semaines pour tous les smartphones, sauf les iPhone. Une version améliorée pour les personnes illettrées est aussi à l'étude.