Deux patients contaminés par le Covid-19 en réanimation à Laval

"Un cumul d’épidémies hivernales qui entraîne des tensions dans les services hospitaliers et nécessite que la population adopte les bons comportements", annonce l'ARS, l'Agence régionale de santé dans son dernier communiqué. L’épidémie de Covid-19 continue de progresser et entraîne une nouvelle augmentation des hospitalisations. Depuis un mois, le virus circule de plus en plus dans toute la région des Pays de la Loire. Le taux d’incidence a presque doublé en 15 jours. Il a progressé de 77% chez les plus de 65 ans.

ⓘ Publicité

608 patients hospitalisés en Pays de la Loire

608 personnes sont hospitalisées dans la région à cause du Covid-19, dont 34 en réanimation. Essentiellement des seniors, puisque 84% des malades ont plus de 65 ans. En Mayenne, 40 personnes sont hospitalisées dont 2 en réanimation.

L'ARS donne plusieurs conseils à suivre. "Pendant les fêtes : réduire le nombre de convives, aérer les pièces et appliquer les gestes barrières", précise l'ARS. "Après les fêtes : réaliser un auto-test de contrôle", met en avant l'Agence régionale de santé dans ce communiqué du 19 décembre.