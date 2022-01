Deux médecins à la retraite ouvrent un centre de vaccination Covid dans le Trièves

Quand on habite loin des grands centres urbains, il est parfois compliqué de se faire vacciner. Alors, deux médecins à la retraite ont décidé de se retrousser les manches et de remettre leurs blouses pour ouvrir un centre de vaccination Covid à Mens, dans le Trièves. Et ca marche.

Deux médecins à la retraite de 73 et 74 ans, le docteur Claude Bronner et le docteur Hubert Vidil, ont eu envie d'aider leurs collègues et leurs concitoyens en cette période de pandémie. "J'ai demandé à la pharmacie si je pouvais aider. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de place, d'où l'idée d'un local dédié." se souvient le Docteur Bronner

Un centre de proximité

Après avoir obtenu l'accord de l'ARS, de la Sécurité Sociale et avec l'aide de la mairie, ils se sont installés dans l'espace culturel, au centre du village. Depuis le 13 décembre dernier, on peut se faire vacciner les matins, du lundi au samedi et le lundi et le mercredi, en fin d'après-midi : "pour ceux qui travaillent" nous explique, enthousiaste, le Docteur Bronner.

Le secrétariat du centre où l'on hésite pas à offrir un petit café aux patients -

Y travaillent donc les deux médecins, 5 infirmières s'y relaient, et à l'accueil, trois personnes ont été embauchées à temps partiel, dont deux étaient à la recherche d'un emploi.

300 injections de Pfizer par semaine

"Nous réalisons en moyenne 300 injections par semaine" précise le docteur Claude Bronner. "_C'est une petite structure, c'est familial_. Les gens peuvent se garer facilement et après l'injection, on offre le café aux patients. Ca ne se voit pas ailleurs ! Et puis on discute, de tout et de rien. Ce n'est pas anonyme" se réjouit le médecin.

Ecoutez le témoignage du Docteur Bronner, l'un des deux responsables du centre de Mens Copier

"On ne fait que du Pfizer. C'est plus simple pour nous et en plus les gens ont confiance dans ce vaccin. On est un peu dans une région écolo un peu "dure" où le nombre de non-vaccinés est légèrement supérieur à la moyenne du reste du département. Donc, si on voulait en convaincre certains, il fallait une valeur sûre." poursuit le Docteur Bronner

Une ambiance bienveillante qui attire les primo-vaccinés

Alors qui sont les personnes qui viennent se faire vacciner à Mens ? "On reçoit des gens du Trièves, bien sûr, mais aussi de la Matheysine. Et puis il y a les touristes de passage dans leur famille, pour les vacances. On a aussi eu des gens de l'agglo grenobloise, de la Savoie et des Hautes Alpes. Parce que quand on s'inscrit _chez nous_, on peut avoir un rendez-vous rapidement, dans les trois jours."

On vient de la Matheysine, de l'agglo grenobloise, de la Savoie ou des hautes Alpes pour se faire vacciner -

Le centre a trouvé sa vitesse de croisière : "Nous avons beaucoup de patients qui se vaccinent pour la première fois. C'est parce qu'ils nous connaissent, qu'on est à côté de chez eux et qu'ils n'ont pas peur de pousser la porte et de recevoir leur injection. Ils ont confiance" conclut le Docteur Bronner, avec un sourire dans la voix.