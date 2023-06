Deux médecins décident de se déconventionner à Thuir

Elles sont les premières dans les Pyrénées-Orientales. Depuis ce lundi 15 juin, deux médecins de Thuir, à une quinzaine de kilomètres de Perpignan, ne sont plus conventionnées. Elles ont en quelque sorte décidé de sortir du système, d'imposer leurs propres règles. Désormais, si vous allez chez elles, la consultation, c'est maintenant 30 minutes, pour 55 euros que la Sécurité sociale ne remboursera pas.

ⓘ Publicité

"On passe de patient à client"

Ordonnance en main, Claudia sort tout juste d'une consultation avec l'une de ces deux médecins justement : "C'est vrai que c'est mieux. Tu as 30 minutes, pas comme avant où la consultation ne durait que cinq minutes, entre deux patients. Je préfère payer et avoir un service de qualité. Surtout en ce qui concerne la santé".

Dans le centre-ville de Thuir, les avis sont plus partagés. "Cela n'est plus être patient, mais devenir client, cela fait mal au derrière comme on dit chez nous" clame une habitante. Une autre : "Cela fait beaucoup, d'autant qu'il faut souvent passer par un médecin pour obtenir une ordonnance ou autre."

En conventionné, la consultation classique coûte 25 euros (secteur 1) (tarif qui va augmenter d'1,50 euro à l'automne) et la Sécurité sociale en rembourse une partie. Des Thuirinois craignent que cette déconvention éloigne certains du monde médical : "Moi je peux payer*, donc au pire, je le ferai.** Mais les autres ?"* demande cet habitant. Crainte partagée dans les couloirs de la mairie, où l'adjoint en charge du volet social, Raymond Le Mort, entend beaucoup parler de ce sujet : "Ces deux médecins qui se déconventionnent, cela laisse un certain nombre de gens sur le carreau. Notamment ceux en ALD, affection longue durée, et qui avaient le tiers payant. Ils n'ont plus de médecin, et des difficultés à en trouver un autre."

Les deux médecins exercent dans le même centre médical, celui des Aspres. © Radio France - Lise Dussaut

"Cela ne doit pas se généraliser"

L'Agence régionale de santé, l'ARS, relativise : "Pour l'instant, ils ne sont que deux dans les PO, rappelle son directeur départemental, Guillaume Dubois. Mais cela ne doit pas se généraliser. On va prendre les devants. On va sûrement organiser des réunions pour faire le point avec les professionnels de santé et l'Assurance maladie. Nous sommes attentifs à la situation, qui traduit un positionnement voire un malaise."

Les deux médecins concernées n'ont pas répondu à nos sollicitations. Leur démarche est longuement expliquée sur leur site internet . Elles reviennent notamment sur les négociations de ces dernières semaines, où leur profession demandait une revalorisation de la consultation . En voici un extrait : "Le gouvernement et la CPAM continuent de mépriser les professionnels de santé après une période de pandémie de trois ans où ils les ont bien sur-sollicités. Zéro reconnaissance ! Aucun respect pour l'ensemble des professionnels de santé !"