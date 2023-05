Deux mois après l'agression au couteau à l'hôpital de Montauban, les agents réclament plus de sécurité

Une minute de silence a été observée dans la cour d'honneur du centre hospitalier de Montauban à midi ce mercredi. Des blouses blanches rassemblées en mémoire de l'infirmière tuée au CHU de Reims lundi . Cet événement tragique ravive le souvenir de l'agression du 29 mars dernier au sein du centre hospitalier de Montauban. Un patient de psychiatrie s'en était pris à une agent de service hospitalier (ASH) qui se rendait au laboratoire d'analyse médicale de l'hôpital, il l'avait blessée au couteau, dans une allée extérieure. Cette femme de 43 ans, touchée à la nuque et au dos avait été tirée d'affaire après une opération chirurgicale, elle est toujours en convalescence et en arrêt de travail. Deux autres personnes qui passaient par là avaient été blessées plus légèrement.

Pas de changements en terme de sécurité

Deux mois après cette agression, dans cet hôpital ancien fait de constructions pavillonnaires où les entrées sont multiples, on craint les agressions et une pétition circule dans les services pour réclamer plus de sécurité pour le personnel et les patients. Au lendemain de l'agression, le directeur de l'ARS Occitanie et le directeur de l'hôpital avaient promis davantage de caméras de vidéo-surveillance, des lampadaires pour mieux éclairer les allées extérieures et les parkings car les agents ont peur de rentrer à leurs voitures la nuit, mais rien n'a été mis en place pour le moment.

C'est un peu la désillusion témoigne Michel Doulut de FO Santé : "on était persuadé qu'on allait obtenir des moyens pour mettre en place des caméras de surveillance, plus d'agents de sécurité, on a demandé des sas d'entrée sur les unités fermées comme la psychiatrie, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Il y a trois ans, une femme, agent de sécurité a été agressée violemment près du service de psychiatrie, rouée de coups. Les problèmes de trafic de drogue continuent ici et sur le site de la psychiatrie à Capou. On aimerait que les patrouilles de police soient plus régulières mais nous n'avons pas obtenu gain de cause." Selon la direction, sollicitée par France Bleu Occitanie, "une vingtaine de caméras de vidéosurveillance sont déjà installées sur le site principal. Il y a une équipe d'une dizaine d'agents de sécurité."

On a fermé 20 lits de psychiatrie le 22 avril

Les syndicats alertent depuis plusieurs années sur la dégradation de l'offre de soins, particulièrement en psychiatrie, au centre hospitalier de Montauban. Des lits avaient déjà fermé il y a quatre ans. Le 22 avril dernier, le service d'urgence de 20 lits d'admission en psychiatrie adulte a fermé par manque de psychiatres et dix lits fermeront fin juin, selon FO Santé, à cause de locaux insalubres. "Il manque 40% de médecins psychiatres, quelques recrutements sont en cours, il manque aussi 490 infirmiers en psychiatrie", explique Agnès Seguela, secrétaire départementale FO Santé, infirmière au centre hospitalier de Montauban depuis 25 ans.

"En psychiatrie ils font régulièrement des fiches d'événements indésirables car la sécurité n'est plus assurée, du fait qu'il n'y ait plus de psychiatres. Des agents commencent à 6h30 du matin et croisent des patients en errance, sans traitement devant l'hôpital, ils cherchent de l'aide des médicaments."

