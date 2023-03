"On respire un peu", deux mois après la crise des urgences dans les hôpitaux de Moselle

Cela fait des années que Sultana n'avait pas travaillé dans des conditions à peu près normales aux urgences de l'hôpital de Saint-Avold. "C'est beaucoup plus fluide", confie l'infirmière. "On n'a plus les gros rushs comme avant, avec des patients qui venaient pour tout et n'importe quoi. On en avait partout, dans tous les couloirs ! Donc là, on respire un peu." Il y a deux mois, l'hôpital de Moselle-est, comme la plupart des autres établissements du département , vivait une crise d'une très forte intensité dans son service d'urgences.

ⓘ Publicité

À Saint-Avold, mais aussi à Metz, Thionville ou Sarreguemines , des dizaines de soignants s'étaient mis en arrêt maladie pour épuisement face à la triple épidémie de Covid-19, de grippe et de bronchiolite, provoquant la mise en place de services dégradés aux urgences, entre les mois de décembre et de janvier. Alors que l'Agence régionale de santé du Grand Est organise pour la première fois des Assises régionales des urgence en ce mois de mars, la situation des hôpitaux s'est nettement améliorée grâce à plusieurs mesures mises en place par les directions.

Le retour de l'envie

Début janvier, Sultana était en arrêt maladie à Saint-Avold, comme une trentaine d'autres de ses collègues. "On ne veut plus de ce qu'on a vu et de ce qu'on a eu. On n'en veut plus", explique calmement la soignante. "Maintenant, il y a des choses qui bougent et on a envie de faire évoluer le service, alors qu'avant on n'avait plus envie." Pendant plusieurs jours, le service d'urgences de l'hôpital de Saint-Avold avait dû fermer la nuit à cause de la mobilisation.

"Si on n'en était pas passés par là, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu un quelconque changement", assume Fazia Boukhelifa, représentante CFDT à l'hôpital de Saint-Avold. En plein mouvement de grève, l'Agence régionale de santé s'est déplacée sur le site pour annoncer une extension des urgences, qui devrait être construite d'ici à la fin de l'année. "Je ne dirais pas forcément qu'on a gagné quelque chose", explique la syndicaliste. "Mais on est contents parce qu'on nous a entendus et on a pris en compte nos demandes."

Plus de triple épidémie

La situation s'est aussi apaisée au CHR Metz-Thionville. Dès début janvier, la direction avait proposé la création de douze nouveaux postes pour soulager le personnel. Deux mois plus tard, six aides-soignants ont effectivement été recrutés. Mais seuls deux infirmiers ont rejoint l'équipe, dont un qui a quitté son poste seulement deux jours après son arrivée. Sur le site de Bel-Air, à Thionville, les urgences pédiatriques vont aussi être déplacées pour laisser plus de place aux urgences adultes.

Mais le retour au calme dans les services d'urgences n'est pas seulement à imputer à ces annonces de la direction selon Cyrille Louis, représentant du syndicat Sud Santé-sociaux au CHR, qui se dit lui-même "soulagé" et "optimiste". "Avant, on avait cette triple épidémie qui surmajorait le nombre de passages aux urgences et qui rendait les choses très difficiles. À l'heure actuelle, ça s'est calmé. Peut-être que dans le bassin thionvillois, les gens ont pris conscience de cette problématique et qu'ils viennent beaucoup moins pour des raisons inappropriées. Donc ça laisse envisager un avenir un peu meilleur !"

Les urgences, seulement un début ?

Pourtant, il faut rester vigilant, reconnait le syndicaliste. "Ce n'est pas parce qu'on règle le problème des urgences qu'on règlera le problème de l'hôpital", affirme Cyrille Louis. "Ça met en lumière des difficultés, mais qui sont généralisées dans tous les services. Donc il faut remettre à plat toute l'approche de nos systèmes de santé, et surtout revoir les conditions de travail de tous les agents."

De leur côté, les soignants des urgences de Sarreguemines ont eux aussi mis fin à leur grève illimitée . Désormais, un infirmier et un aide-soignant viennent renforcer le service chaque jour, en même temps qu'une personne supplémentaire pour porter les brancards.