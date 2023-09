Deux mois après son ouverture, la Maison de santé de Chevannes affiche complet

Ça y est, la Maison de santé de Chevannes affiche complet : tous les cabinets ont trouvé leur médecin. En tout, huit soignants sont installés, ils ont pu se présenter lors de l'inauguration de l'établissement ce samedi 30 septembre 2023. Depuis l' ouverture en juillet , de nouveaux spécialistes ont rejoint l'équipe : une réflexologue, un podologue et un ostéopathe. Du côté des patients, ils répondent présents et les soignants n'ont plus de place pour des rendez-vous.

Des nouveaux arrivants depuis juillet

Certains spécialistes consultent déjà depuis juillet, et l'ouverture de la Maison de santé (les deux dentistes, le médecin généraliste et la diététicienne). Depuis, une réflexologue, un ostéopathe et un podologue se sont installés. Clément Rollin est podologue à Toucy, depuis plusieurs années, il s'installe en ce moment à Chevannes, où il viendra une partie de la semaine. Une décision presque morale: "on se rend compte que de plus en plus de personnes ont du mal à se faire soigner, explique-t-il. Elles sont obligées d'aller dans des grandes agglomérations, donc pourquoi pas essayer de se regrouper, pour désengorger la zone autour et maintenir une offre de soin dans le secteur".

D'autant plus que la Maison de santé de Chevannes offre des conditions idéales précise le soignant : "tout est neuf, au milieu des performances énergétique, on ne peut pas trouver mieux, ça répond à toutes les normes. C'est la facilité aussi pour se stationner, continue Clément Rollin, et puis, être avec d'autres collègues, c'est plus intéressant et enrichissant, on peut échanger sur nos patients." Un regroupement de médecins qui arrange Émilie, une habitante de Chevannes : "c'est pratique puisque tout est regroupé, on peut enchainer deux rendez-vous. C'est important parce que c'est compliqué de voir certains spécialistes, donc c'est plutôt bien vu. En plus, j'habite juste en dessous, sourit la jeune femme, donc c'est très confortable, surtout quand on a des enfants." Seulement deux mois après son ouverture, la Maison de santé est un succès puisque la plupart des soignants ont déjà, leur agenda bien rempli.

Chevannes recherche troisième dentiste

Tous les cabinets prévus sont maintenant occupés, mais face à l'afflu de clients, les deux chirurgiens-dentistes cherchent une troisième personne pour leur permettre de souffler un peu, explique le Docteur Laurence Cultot : "je cherche un confrère, si il y a des jeunes qui veulent venir. Ce serait une grande opportunité, pour moi." Les deux associées sont même prêtes à former un étudiant, si ce dernier envisage de rester à Chevannes une fois son diplôme en poche.

EN IMAGES - La Maison de santé de Chevannes

La Maison de santé de Chevannes inaugurée ce samedi 30 septembre 2023 © Radio France - Pauline Boudier

Le cabinet des chirurgiens-dentistes de Chevannes © Radio France - Pauline Boudier

La salle d'attente commune pour la partie dentiste © Radio France - Pauline Boudier

La cabinet du tout nouveau podologue vient d'être aménagé © Radio France - Pauline Boudier