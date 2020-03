Deux nouveaux cas de coronavirus à Montpellier ce lundi dont un enfant de 4 ans

Le Ministère de la Santé confirme deux nouveaux cas de coronavirus en Occitanie. Un des enfants dont les parents sont actuellement pris en charge par le CHU de Montpellier et une personne de 31 ans rentré d'Italie la semaine dernière. Leur état de santé n'inspire pas d'inquiétude.

L'ARS, l'Agence r2gionale de SAnté confirme, via un communiqué que deux nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte à cinq le nombre de cas en Occitanie. Le Ministère des solidarités et de la Santé a confirmé ce soir deux nouveaux cas de coronavirus en Occitanie. Il s’agit de l’un des enfants dont les parents sont actuellement pris en charge par le CHU de Montpellier. De façon distincte, un autre cas confirmé concerne une personne de 31 ans, habitant à proximité de Montpellier et étant rentrée d’Italie la semaine dernière. A ce stade, l’état de santé de l’ensemble des patients hospitalisés à Montpellier pour coronavirus, n’inspire pas d’inquiétude.

Un enfant contaminé dans le cadre familial Comme ses parents déjà pris en charge au CHU de Montpellier, un enfant de 4 ans a été contaminé par le coronavirus COVID-19. Hospitalisé avec ses parents, il présente un état de santé satisfaisant. Les investigations menées par l’Agence régionale de santé et la cellule régionale de Santé Publique France ont écarté tout risque de contamination en milieu scolaire : cet enfant n’a pas fréquenté son école depuis son retour à Montpellier après le séjour en famille en Lombardie où la contamination initiale a eu lieu. Les mesures habituelles d’isolement pendant 14 jours sont mises en oeuvre pour cet enfant avec ses parents, en lien avec les pédiatres spécialisés en infectiologie du CHU de Montpellier.

Un autre cas a été confirmé ce dimanche près de Montpellier. Ce patient âgé de 31 ans est rentré d’Italie (Emilie Romagne) la semaine dernière avec son épouse. L’apparition de symptômes l’a amené à solliciter le centre 15, qui l’a orienté vers les équipes qui assurent les prélèvements. Ce patient est pris en charge ce soir par le CHU de Montpellier. Les équipes de l’Agence régionale de santé et de la cellule régionale de Santé Publique France ont engagé dès ce soir pour ce nouveau cas les investigations habituelles pour identifier et informer les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec ce patient. Ces personnes sont à ce stade en effectif très faible.