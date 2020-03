Deux nouveaux cas de coronavirus recensés dans le Val-d'Oise

Deux nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés au sein d'une même famille dans le Val-d'Oise. Le groupe scolaire "Le Bouteiller" à Louvres dans le Val d'Oise a été fermé par la préfecture et le rectorat.

Un enfant et son père

L'école reste fermée jusqu'au 18 mars inclus. Il s'agit d'"un enfant fréquentant le groupe scolaire du Bouteiller et un parent ayant participé à la vie de l’école", d'après le communiqué.

Le communiqué de la préfecture précise par ailleurs "au regard des expositions confirmées d’un enfant et d’un parent, et du fait qu’à l’âge de l’enfant concerné les échanges entre enfants sont réguliers et difficilement traçables, le maire, sur demande du préfet, suivant l’avis des autorités de santé et en lien avec l’Education nationale a décidé par arrêté la fermeture du groupe scolaire du Bouteiller"