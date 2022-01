Deux nouveaux centres de soins en Vendée pour les patients sans médecin traitant

Pour pallier le manque de médecins généralistes en Vendée, deux centres de soins non programmés ont ouvert à La Roche-sur-Yon et à Luçon. Les patients sans médecin traitant pourront y être reçus en consultation. Un bon moyen de soulager les urgences.

Faute de médecin référent, ils sont nombreux à se rendre aux urgences en Vendée pour obtenir une simple ordonnance ou un arrêt de travail, 10.000 environ rien que dans l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Désormais ils peuvent se tourner vers les deux "centres de soins non programmés" ouverts depuis début janvier. L'un dans le centre hospitalier départemental, l'autre à l'hôpital de Luçon, ce sont les premiers dans le département.

"L'objectif c'est de recevoir les patients sans médecin traitant et ceux qui ne sont pas dans leur lieu de résidence comme les étudiants et les touristes", explique Romain Bossis, médecin généraliste et vice-président de la Communauté professionnelle territoriale de soins (CPTS) centre Vendée, à l'origine de ce projet.

Désengorger les services des urgences

"L'idée aussi évidemment c'est de désengorger les services des urgences", poursuit Romain Bossis. Les patients concernés sont invités à contacter le 116 117, le numéro unique de régulation de médecine générale. S'ils nécessitent une prise en charge médicale non vitale "pour un petit traumatisme bénin, une douleur au ventre ou une infection urinaire par exemple", détaille le médecin généraliste, ils pourront bénéficier d'une consultation dans l'un de ces centres.

Celui de La Roche-sur-Yon est ouvert tous les après-midi, du lundi au vendredi, sur rendez-vous. Une vingtaine de médecins volontaires pour l'instant y assurent les vacations. Parmi eux des médecins installés dans le département qui n'ont pas de locaux, des professionnels qui viennent de terminer ou encore des jeunes docteurs retraités.

Deux autres centres de soins non programmés devraient prochainement ouvrir dans le département : aux Sables-d'Olonne et à Challans. Au total sept établissements du genre devraient voir le jour en Vendée. Dans certains cas les patients sans médecin traitant pourront aussi être mis en relation avec des cabinets de médecins libéraux qui proposent des créneaux qui leur sont réservés.