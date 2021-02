Deux nouveaux centres de vaccination contre le Covid-19 ouvrent ce lundi dans le Loiret

Deux centres de vaccination supplémentaires ouvrent leurs portes ce lundi dans le Loiret, pour les personnes de plus de 75 ans : à Sully-sur-Loire et à Beaugency. Cela porte à sept le nombre de centres dans le département. Un huitième ouvrira jeudi à Chateauneuf-sur-Loire.

Comme annoncé le 4 février dernier par l'agence régionale de santé et la préfecture, à partir de ce lundi 15 février, deux nouveaux centres de vaccination contre le Covid-19 ouvrent dans le Loiret pour les plus de 75 ans, à Beaugency et à Sully-sur-Loire. Cela porte à sept le nombre de centres de vaccination dans le département.

Un à Beaugency, un à Sully-sur-Loire

Celui de Beaugency ouvre à partir de 9h30 ce lundi. Il est situé à l'hôpital de Beaugency, qui avait déjà son centre de vaccination depuis janvier, mais uniquement pour les soignants. Celui de Sully-sur-Loire ouvre à partir de 14h au centre social Kuypers, situé 5 rue des Déportés, et sera ouvert uniquement le lundi et le mardi. Rappelons que la vaccination dans ces centres se fait uniquement sur rendez-vous.

Un centre de vaccination mobile opérationnel à partir du 16 février

Et ce n'est pas fini : à partir de mardi 16 février, un centre de vaccination itinérant est opérationnel, mis en place par le Département du Loiret, pour effectuer des vaccinations dans les communes les plus rurales du Loiret (il sera à Patay ce mardi pour le premier jour).

Un centre à Chateauneuf-sur-Loire à partir de jeudi prochain

Et puis, jeudi 18 février, le centre de vaccination de Châteauneuf-sur-Loire ouvrira ses portes à son tour, ce qui portera à huit le nombre de centres de vaccination fixes contre le Covid-19 dans le Loiret. Mais attention, les vaccinations y seront effectuées uniquement le jeudi et le vendredi, en alternance avec le centre de Sully-sur-Loire