Coronavirus : dix décès parmi les résidents de l’Ehpad de Noirétable

Un dépistage important, au regard du nombre de résidents et de salariés touchés par l’épidémie. À ce jour, sur les 70 résidents habituels de cet établissement, 38 ont probablement été touchés par le Covid19, et 10 d’entre eux sont décédés des suites de la maladie, les deux derniers en date ce vendredi.

12 salariés contaminés par le virus

Le début de l’épidémie avait été constaté le 23 mars, avec les deux premiers cas recensés chez les résidents et deux jours plus tard pour le premier salarié. Ils sont 12 au total à avoir été contaminés. Dans la commune, on ne comprend pas ce qui a pu se passer, le confinement avait été appliqué en deux temps : sans visites extérieures dès le 9 mars et en confinement individuel dans les chambres dès le 16 mars. Le maire de la commune, Denis Tamain, cherche encore a comprendre les raisons de la brutalité et la rapidité de cette épidémie au sein de l’Ehpad alors que les mesures de prévention avaient été prises bien en amont.

Depuis le 9 mars, il n'y a plus personne à part le personnel qui a pu rentrer dans la maison de retraite, on ne sait pas ce qui a pu nous amener ça parce qu'il n'y a pas de raison. On a été parmi les premiers à installer les mesures de protection et malgré çe on subit les méfaits de ce virus. C'est l’épreuve pour tout le monde, je connais pratiquement toutes les victimes.

Pas de visite jusqu'à nouvel ordre

Le point positif, c'est que, comme promis par l’ARS, l'Agence régionale de santé, tous les intervenants et les résidents ont donc été testés ce mercredi pour faire un point exact et prévenir tout risque d’extension de l’épidémie. Les résultats ne sont pas encore connus et l’isolement de tous les pensionnaires reste plus que jamais la règle.

L’intégralité des visites reste suspendue jusqu’à nouvel ordre.

On devrait connaître dans les prochains jours les résultats des tests effectués sur l'ensemble des résidents et du personnel de l’Ehpad.