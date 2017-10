Cancer : deux nouveaux équipements de radiothérapie à l'Institut Sainte Catherine

L'Institut accueille de plus en plus de patients atteints de cancer. Il s'adapte et s'agrandit à Avignon pour s'adapter à la demande. C'est un investissement de 22 millions d'euros.

A Avignon, l'institut Sainte Catherine s'agrandit. Ce centre spécialisé dans le cancer investit dans deux nouveaux équipements de radiothérapie. Roland Sicard, le président, rappelle que chaque année, l'Institut procède à "56.000 séances" de radiothérapie, ce qui en fait "le premier centre de radiothérapie de la région."

50% de patients en ambulatoire

L'Institut Sainte Catherine adapte aussi son fonctionnement aux exigences de la médecine ambulatoire. 'Plus de 50% de nos patients viennent en ambulatoire, dans 10 ans ce sera plus des trois quarts. Nous devons apprendre à travailler pour suivre les patients hors de nos murs : un grand plateau technique de consultations, la restructuration de notre pharmacie qui jusqu'à présent préparait les médicaments uniquement pour les patients hospitalisés, les soins de support, soins psychologiques, sport adapté, conseils nutritionnels..."

Ces nouveautés représentent un investissement de 22 millions d'euros.

La première pierre des nouveaux équipements de l'institut Sainte Catherine a été posée mardi matin. Ouverture prévue avant l'été 2019.

30.000 patients de la région passent chaque année à institut Sainte Catherine, "2% de plus par an", précise son président Roland Sicard.