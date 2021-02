Deux nouveaux foyers de contamination dans des EHPAD du Périgord

Selon les informations nos confrères du journal Sud Ouest, 51 résidents sont positifs au Covid sur les 76 que compte l'EHPAD Rivière Bonne Espérance de Lalinde, en Dordogne. Des membres du personnel seraient également touchés.

A L'EHPAD de Mussidan, le maire confirme à France Bleu Périgord la présence d'un autre foyer de contamination. Depuis sa découverte vendredi dernier, 31 cas ont été dépistés : 19 chez les résidents et 13 chez le personnel. Aucune des personnes touchées ne doit être hospitalisée et la plupart des cas sont asymptomatiques ou présentent de léger symptômes. Le maire de Mussidan, Stéphane Triquart explique que ce foyer est sous contrôle. Les visites des familles sont désormais interdites et les mesures barrières ont été renforcées à l'intérieur de l'établissement.

Selon le maire de la commune, il pourrait s'agir d'une contamination d'un variant de la Covid-19 au vu de la rapidité de la contamination. Stéphane Triquart assure qu'il n'y a pas de manque d'effectif puisqu'une partie du personnel est rentrée plus tôt de ses congés pour prendre le relais des collègues malades.