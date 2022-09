Deux nouveaux gynécologues dans le nord Cotentin

Béatrice Legoupil, directrice de la Polyclinique du Cotentin et 3 des 4 nouveaux gynécologues arrivés en 2 ans : Tiphaine Beillat, Clémence Lefranc et Fethi Taleb (de droite à gauche)

L'association des maires ruraux de France a publié cette semaine un rapport sur la santé et a pointé du doigt le fait qu'il manque par exemple dans la Manche 18 gynécologues. Ils sont actuellement 38 soit 7 pour 100 000 habitants. Il y a quelques mois, le Cotentin a connu 6 départs de gynécologues en libéral. La polyclinique du Cotentin a du coup de quoi se réjouir en annonçant l'arrivée en cette rentrée à Cherbourg de deux nouveaux gynécologues. Ce qui fait 4 arrivées de ces spécialistes en 2 ans. Un travail de longue haleine qui a fini par payer. C'est une réalité qui touche toute la France voilà pourquoi toutes les régions, les départements et les établissements de santé se "battent" pour en trouver et les séduire. C'est ce qu'a réussi la polyclinique du Cotentin ces deux dernières années. "Les pistes sont nombreuses : internet, le bouche à oreille de médecins ou des internes, des annonces, des cabinets de recrutement...On fait feu de tout bois pour les attirer. Avec un bassin de 200 000 habitants à soigner il y a de l'intérêt pour les praticiens qui ne se retrouvent pas isolés mais en communauté professionnelle" ajoute la directrice Béatrice Legoupil.

Des gynécologues qui ont des consultations en libéral

Ils sont 4 à être arrivés en 2 ans sur la Polyclinique du Cotentin :

Clémence Lefranc, arrivée fin 2020, Fethi Taleb, courant 2021 et les Dr Tiphaine Beillat et Jérôme Lucas. Tous consulte aussi en libéral au Bâtiment Hippocrate d'Octeville mais les interventions ont lieu à la Polyclinique.