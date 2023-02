Deux nouvelles cliniques vétérinaires vont ouvrir leurs portes dans la Creuse

Deux nouveaux bâtiments devraient sortir de terre d'ici un an à Ahun et Bourganeuf. Ils abriteront les locaux des vétérinaires déjà présents dans ces deux bourgs. C'est la décision prise par le conseil de la communauté de commune Creuse Sud-Ouest ce mardi 31 janvier. Pour Cécile qui est venue soigner son chien de ses puces à Bourganeuf, c'est "une super nouvelle d'avoir un service vétérinaire de proximité et de qualité à la campagne".

Du côté des vétérinaires déjà installés, on se réjouit aussi. Ovidiu Crisan est arrivé il y a un an et demi dans le cabinet du bourg où Pierre Laloux exerçait déjà depuis une trentaine d'années. Après une rapide visite on se rend compte que chaque espace des locaux actuels est utilisé, voire surutilisé. "La salle de consultation nous sert aussi de laboratoire d'analyses, la salle de chirurgie nous sert de chenil, de salle d'échographie et c'est également ici que nous opérons les animaux", se désole Ovidiu Crisan.

"Une bonne nouvelle pour les animaux"

Alors la création de ces deux nouveaux centres vétérinaires c'est l'occasion d'être un peu moins à l'étroit. "On va pouvoir avoir un laboratoire digne de ce nom et nos conditions de travail au quotidien seront meilleures", explique Pierre Laloux ravi de ce projet.

Pour le maire d'Ahun, Thierry Cotiche, ce projet est une nécessité qui répond à un besoin réel. "Les locaux occupés dans le centre bourg par les vétérinaires ne sont plus adaptés à la demande de soin, là ils hériteront d'un bâtiment avec notamment un espace de radiographie", détaille l'édile. Il ajoute : "ce serait vraiment compliqué de devoir faire des kilomètres pour soigner dans l'urgence son animal d'élevage ou bien son animal de compagnie".

De nouveaux locaux pour de nouveaux vétos ?

Plus encore que le confort des vétérinaires et celui des patients à poils, il faut regarder le long terme selon Michelle Suchaud, vice-présidente du conseil communautaire. "Un jeune vétérinaire qui arrive dans des locaux neufs, avec tout le matériel nécessaire aux soins des animaux de production et de compagnie, je pense que ça peut faciliter une installation et ce renouvellement générationnel est essentiel pour notre territoire", insiste-t-elle. Surtout que les vétérinaires de Bourganeuf viendront prochainement à manquer pour cause de départs à la retraite imminents.

Mais pour Nicolas Athanassiadis, président du groupement technique des vétérinaires de la Creuse, si cette solution de modernisation des locaux est "essentielle", elle ne sera pas "suffisante". Il développe : "La réalité est telle que le secteur peine à recruter même en ville. Alors pour des territoires ruraux comme le département les obstacles sont encore plus nombreux". Pourtant, des efforts politiques sont faits. "Le département avec son plan vétos 23 tente d'attirer les stagiaires et les jeunes diplômés", appuie le vétérinaire passionné. Mais en vain, la Creuse court un risque de désertification vétérinaire dans les années à venir.

Les travaux pour la construction des deux sites coûtent au total 1,8 millions d'euros, mais le crédit sera remboursé par les vétérinaires eux-mêmes. Dans 15 ans, ils deviendront les propriétaires des murs. Ces deux nouvelles cliniques devraient ouvrir leurs portes au printemps 2024.