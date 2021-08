Deux nouvelles journées de vaccination contre la Covid-19 dans les centres commerciaux de Moselle

La situation sanitaire est stable en Moselle, selon le point d'étape établi ce mardi par les autorités : notre taux d'incidence est aux alentours de 180 nouveaux cas de covid-19 pour 100.000 habitants, un chiffre qui n'a plus varié depuis le 15 août. Il est néanmoins un peu plus élevé dans la métropole messine, à plus de 200, mais cela n'entrainera pas de nouvelles restrictions pour l'instant, indique le préfet de la Moselle, Laurent Touvet. Le rythme des tests est très élevé (75.000 tests par semaine en Moselle), mais le nombre de cas positifs est assez bas (2,6% de taux de positivité).

Ces contaminations n'entrainent pas de surchauffe dans nos hôpitaux, qui ont même pu accueillir des patients grièvement atteints venus d'autres régions (deux d'Occitanie la semaine dernière, trois la semaine précédente). Le CHR de Metz Thionville a même pu envoyer des renforts aux Antilles, très touchées par la 4ème vague : une équipe de deux infirmiers et un médecin, partie il y a quinze jours, vient de rentrer, et une autre part cette semaine. Le CHR a aussi envoyé ce lundi 17 kits de réanimation, soit une tonne de matériel, vers la Guadeloupe.

Maintenir le rythme de vaccination

Maintenant le rythme de la vaccination ne doit pas faiblir : 62% des Mosellans ont un schéma vaccinal complet, et 70% ont reçu au moins une dose. Environ 45.000 doses sont administrées chaque semaine dans notre département.

Pour aller au contact des 30% restants, deux nouvelles campagnes de vaccination vont se tenir ces deux prochains samedis, les 28 août et 4 septembre, dans les principaux centres commerciaux de Moselle. Il s'agit de :

Auchan à Semécourt

Carrefour Géric à Thionville

Leclerc à Fameck

B'Est à Farébersviller (qui propose aussi une journée spéciale ce mercredi 25 août)

le centre Saint-Jacques à Metz

Muse à Metz

Leclerc à Maizières-les-Metz, mais uniquement ce jeudi 26 août.

"En cette période de rentrée, on va faire ses courses en famille, pour s'équiper, acheter le matériel scolaire. On profite de cette occasion, où il y aura davantage de monde dans les centres commerciaux, pour organiser cette campagne, explique Laurent Touvet. Les Mosellans pourront ensuite accéder aux établissements accueillant du public beaucoup plus facilement que de devoir refaire un test tous les deux jours".

Les précédentes opérations de ce genre avaient plutôt bien marché : 7.500 Mosellans ont reçu une dose de vaccin dans un centre commercial ou un parc de loisirs.

Les ados désormais majoritairement vaccinés

A ce jour, près de 60% des 12-17 ans ont reçu au moins une injection de vaccin en Moselle. Lors de la rentrée scolaire, de nouvelles campagnes de vaccination à destination des collégiens et lycéens seront organisées. "Selon les établissements, nous aurons deux formules, détaille le préfet : soit on organisera le transport des élèves vers un centre de vaccination, où des créneaux leur seront réservés, soit on installera des centres de vaccination temporaires, pour un ou deux jours, dans les établissements". Pour rappel, les ados de 16 et 17 ans n'ont pas besoin d'autorisation parentale pour se faire vacciner, et l'accord d'un des deux parents suffit pour les 12-15 ans.