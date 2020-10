Deux nouvelles raies géantes à Nausicaà

Les deux raies Bravo et Delta pèsent respectivement 120 kg et 60 kg

Bravo et Delta viennent de faire leur apparition dans le grand aquarium du centre de la mer de Boulogne-sur-Mer: deux raies pastenagues géantes à tâches noires. Elles sont en fait arrivées dès le mois d'août sur place mais elles ont d'abord été placées en quarantaine dans un autre bassin. Il s'agit de deux mâles, âgés de 7 ans, qui arrivent d'un aquarium de Copenhague, au Danemark. Les raies pastenagues comptent parmi les plus grandes au monde. Bravo mesure 1,5 mètre d'envergure pour 2,6 m de long et pèse 120 kg alors que Delta mesure 1,20 mètre d'envergure pour une longueur de 2 mètres et pèse 60 kg.

Elles seront difficiles pour les visiteurs à observer puisqu'elles ont tendance à vivre sur le fond. Il ne faudra pas non plus les confondre avec les autres raies présentes dans le bassin: la raie manta, les raies guitares fouisseuses, les raies aigles et les raies mantes diables. Les raies pastenagues possèdent une épine venimeuse sur la queue. On en trouve dans la région Indo-Pacifique et sur le littoral des îles du large comme les îles Galapagos. Elles mangent des crevettes, des crabes, du poisson ou encore du calamar.