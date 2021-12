Deux patients Covid transférés de Marseille en réanimation à l'hôpital Mercy, près de Metz

Deux patients atteints de la Covid-19 ont été transférés ce jeudi des hôpitaux marseillais, vers l'hôpital de Mercy, près de Metz (Moselle), en réanimation. Il s'agit de deux patients assez jeunes, d'une cinquantaine d'années, avec comorbidités, et non vaccinés. Ils ont décollé dans la matinée de l'aéroport de Marignane, et ont atterri au Lorraine Airport de Louvigny, avant d'être conduits dans deux ambulances du Smur (Service mobile d'urgence et de réanimation), vers le service de réanimation de l'hôpital messin.

Les deux patients ont été accompagnés par des soignants marseillais et lorrains, tout au long de leur transfert. © Radio France - Julie Seniura

Solidarité entre hôpitaux

Une opération de solidarité avec les hôpitaux en forte tension en cette 5ème vague de l'épidémie de Covid, comme nous en avions bénéficié quand le Grand Est était parmi les régions les plus touchées lors des vagues précédentes. "C'est une gestion au jour le jour, avec peu de visibilité", explique Lamia Himer, la déléguée en Moselle de l'Agence régionale de santé du Grand Est. "La semaine dernière, on était un peu plus en tension, un peu moins cette semaine. Cela permet d'avoir des disponibilités en soutien aux hôpitaux des autres régions".

Plan blanc en vigueur

Pourtant, les équipes du CHR Metz-Thionville sont très sollicitées : seulement quatre lits de réa sont disponibles désormais. La moitié des lits de soins critiques sont occupés par des patients Covid. Et le plan blanc a été activé en Moselle il y a quelques semaines. Mais la solidarité doit primer, pour Marie-Odile Saillard, la directrice générale du centre hospitalier : "Le plan blanc, c'est une question de gestion locale et nationale, et nous devons être capable d'articuler entre nous nos plans de crise, à défaut de quoi nous ne serions plus dans un territoire républicain".

Une telle situation, alors que la campagne de vaccination a commencé il y a près d'un an, est regrettable pour le Dr Damien Barraud, médecin réanimateur à Mercy : "Nous avons un outil, le vaccin, qui n'a pas été assez exploité, et c'est rageant. Les équipes sont fatiguées, à flux tendu, avec une marge de manœuvre proche de rien."

Cette vague-là est la vague des non vaccinés et de la désinformation

Il n'y a désormais plus que quatre lits disponibles en réanimation à l'hôpital de Mercy. © Radio France - Julie Seniura

Néanmoins, l'immense majorité des patients Covid passés en réanimation à Mercy disent regretter de ne pas s'être faits vacciner : "Ils nous disent, soit au début de leur hospitalisation, soit à leur sortie, qu'ils regrettent et qu'ils se sont faits prendre. On a très très peu, mais on en a eus, de vrais anti-vax, purs et durs. Mais ceux-là, on ne pourra pas changer leur avis", témoigne Damien Barraud.

Les soignants messins s'attendent à de nouvelles périodes compliquées dans les semaines qui viennent, sans savoir si le variant Omicron va se répercuter par des admissions massives à l'hôpital. En attendant, d'autres transferts de patients pourraient être organisés ces prochains jours, au niveau régional ou national.