Deux premières suspicions de variant delta en Vaucluse

Déjà présent depuis de nombreuses semaines en France - il représenterait même 20% des tests positifs selon le ministre de la santé Olivier Véran - le variant delta pourrait faire son apparition en Vaucluse. L'agence régionale de santé annonce que deux cas suspects sont détectés dans notre département. Le séquençage du virus est en cours, les résultats attendus en fin de semaine permettront de savoir s'il s'agit ou non du variant delta.

Le port du masque obligatoire pendant le Festival

Une nouvelle qui tombe mal à quelques jours de l'ouverture du Festival d'Avignon (5 juillet pour le IN, 7 juillet pour le OFF). Le préfet de Vaucluse, Bertrand Gaume, rappelle que le port du masque sera obligatoire dans l'intra-muros à partir de midi et jusqu'à 2h du matin. car la distanciation sociale ne peut pas être respectée.