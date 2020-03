Deux premiers cas de coronavirus confirmés dans le Tarn

L’Agence régionale de santé Occitanie confirme ce soir six nouveaux cas de coronavirus dans la région : deux premiers cas dans le Tarn, un nouveau cas en Haute-Garonne, un dans le Gard et deux dans l’Hérault. A cette heure, l'Occitanie compte au total 26 cas confirmés.

Il s'agit des premiers cas de coronavirus dans le département du Tarn. Un couple de personnes âgées de 72 et 73 ans, domicilié à proximité d’Albi, a été contaminé par le coronavirus Covid-19, vraisemblablement à la suite d’un séjour récent en Egypte. A ce stade, leur état clinique ne présente pas de signe de gravité. Ils sont suivis et pris en charge par les équipes du Centre hospitalier d’Albi. En lien avec la Cellule régionale de Santé publique France, les équipes de l’Agence régionale de santé ont lancé les investigations nécessaires pour identifier les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec ces patients. Les personnes contactées reçoivent des consignes précises sur les mesures de précaution à respecter.

Un dernier cas vient d’être également confirmé ce soir en Haute-Garonne. Il concerne une femme âgée de 66 ans, prise en charge à Toulouse.