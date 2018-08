Deux retraités d'Esvres-sur-Indre, Annette et Jean-Yves, 68 ans, partent en VTT le 5 août pour Budapest, en Hongrie. Un périple de 3000 kilomètres et deux mois qui va leur permettre de réunir des fonds pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Indre-et-Loire, France

Ils sont retraités, pas spécialement entraînés, mais ils s'apprêtent tout de même à parcourir 3 000 kilomètres à vélo pour la bonne cause : Annette et Jean-Yves, 68 ans tous les deux, partent de chez eux, à Esvres-sur-Indre, ce 5 août, en direction de Budapest, en Hongrie. Un périple de 3 000 kilomètres qui va aussi leur permettre de réunir des fonds pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, une association qui fait venir de pays défavorisés des enfants qui ont besoin d'une opération à coeur ouvert. L'hôpital Clocheville, de Tours, fait partie de la douzaine d'hôpitaux partenaires.

Des étapes de 65 kilomètres par jour et des nuits sous la tente

Annette et Jean-Yves ont déjà fait 1 300 kilomètres à vélo en 3 semaines, l'an dernier. Ca leur avait permis de récolter plus de 2 700 euros pour l'association, mais cette fois, ils voient beaucoup plus loin : 3 000 kilomètres en deux mois, mais rien d'infaisable, selon Jean-Yves : "On fait des étapes de 60-65 kilomètres par jour, en moyenne. On a notre toile de tente, nos duvets, nos matelas pneumatiques, on fait notre petit bivouac tous les soirs".

Evidemment, Il faut voyager léger. Tout doit tenir sur leurs deux vélos : deux VTT qui ont été un peu adaptés : "_Il a fallu rajouter un porte-bagage, des sacoches à l'avant, sur le cadre et à l'arrière_. Un garde-boue, des freins à disques. Maintenant on est prêts à affronter les côtes, ça ne nous fait pas peur".

Le couple a déjà accueilli chez lui quatre enfants opérés à Clocheville grâce à l'association

Le couple l'avoue : il s'entraîne peu, hormis quelques ballades d'une dizaine de kilomètres en forêt de Larçay. Pourtant, lors du périple de l'an dernier, Annette et Jean-Yves n'ont pas souffert. Il faut juste y aller progressivement, selon Annette : "On va doucement pendant la première semaine. Et le matin, on prend le temps de s'échauffer un petit peu, pendant un kilomètre environ, et après c'est parti...et puis on a une motivation".

Cette motivation, c'est de réunir des fonds pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. Grace à l'association, depuis 2008, 117 enfants étrangers ont été opérés du coeur à l'hopital Clocheville. Quatre d'entre eux ont logé chez Annette et Jean-Yves pendant deux mois. "Nous sommes restés très attachés à ces enfants. Ils sont les petits-cousins de coeur de nos sept petits-enfants".

Si vous voulez aider Annette et Jean-yves à récolter des fonds pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, sachez qu'ils ont ouvert une cagnotte sur Internet. Par ailleurs, vous pouvez suivre leur voyage sur leur page facebook, qui s'appelle l'Euro Vélo du Coeur.