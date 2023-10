Deux robots "pharmaciens" ultra modernes installés à l'institut de cancérologie de Strasbourg

C'est une nouveauté assez exceptionnelle. Des robots "pharmaciens" anthropomorphes ont été installés à l'ICANS, l'institut de cancérologie de Strasbourg Europe. C'est seulement la deuxième fois en France qu'une telle technologie est installée. Deux bras robotisés tournent désormais chaque jour dans une pièce spéciale du centre Paul Strauss, dans le quartier de l'hôpital. Leur mission : préparer chaque jour des dizaines de traitements anticancéreux injectables.

Des traitements très fragiles, et qui nécessitent de grandes précautions de manipulations. C'est justement la spécialité de ces nouveaux robots, la précision. Dans la petite pièce blanche du centre Paul Strauss où ils sont installés, derrière une vitre, les deux bras robotisés attrapent les flacons, remplissent des seringues et sortent finalement des poches de médicaments adaptées chaque patient, pour chaque cancer.

L'un des nouveaux robots anthropomorphes de l'ICANS © Radio France - Antoine Balandra

"Le robot a besoin des poches de solvants, des flacons et des seringues. Une fois qu'il est chargé, il va travailler tout seul" explique le docteur Abdelmalek Bendjama, responsable de la production à l'ICANS.

"Les robots permettent d'assurer un haut niveau de qualité de production. A la fin il fait un rapport volume poids, dissolution et il s'assurera que la dose est la bonne" ajoute-t-il. Au moindre doute, le robot envoie une alerte à l'opérateur. Qui sinon n'a plus qu'à récupérer les doses. Et à coller l'étiquette pour identifier le produit et le patient final.

Ces médicaments de pointe élaborés pour chaque patient sont en effet très fragiles. Ces anticorps ciblent la tumeur en son cœur et son très sensibles à la moindre variation. Le robot permet donc une plus grande précision que des mains humaines, tout en assurant une sécurité maximum pour l'opérateur.

Bien plus grande rapidité pour le patient

Le patient lui y gagne aussi. Car chaque robot pourra à terme produire jusqu'à 90 poches de chimiothérapie ou d'immunologie par jour. 20.000 par an. De quoi accélérer la cadence et éviter aux patients une longue attente à chaque passage en hôpital de jour. Jusque là les patients pouvaient y passer leur journée, juste en attendant la production et l'administration de leur médicament, fabriqué manuellement. Désormais, ce sera beaucoup plus rapide explique le docteur Pierre Coliat chef du service pharmacie de l'ICANS.

Des poches de traitement anti-cancers préparées par les nouveaux robots © Radio France - Antoine Balandra

"Ces robots font partie l'ensemble d'un process. Notamment l'anticipation de la prescription et donc l'anticipation de la production de ces poches de chimiothérapie. Si bien que le jour où le patient vient à l'ICANS, sa poche est disponible au dosage adapté. Cela diminue le temps d'attente des patients. A ce jour 90% des poches des patients qui viennent en oncologie à l'ICANS ont été préparées la veille" détaille le médecin. Et pour éviter toute erreur, les robots sont reliés à des logiciels qui analysent la composition des poches produites. A terme, 60% de la production sera ainsi robotisée.

Au total, l'ICANS a investi 2 millions d'euros dans ces nouveaux robots fabriqués par une firme italienne.