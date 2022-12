Deux-Sèvres : "Il y a de réelles difficultés d'approvisionnement en médicament" admet un pharmacien niortais

Dans l'ensemble de la France, l'ordre des pharmaciens s'alarme de possibles pénuries de médicaments . "Nous avons de plus en plus de difficultés à obtenir du paracétamol, comme le Doliprane, et des antibiotiques", concède Bernard Pénicaud, représentant de l'ordre en Deux-Sèvres. "Les délais sont de plus en plus longs, mais ça n'est pas une réelle pénurie".

"Il y a peut-être moins de stock du côté des laboratoires pharmaceutiques"

Le pharmacien niortais ne constate pas une nette hausse des demandes dans son officine. "Il y a une inquiétude mais ça n'est pas massif, explique-t-il. Mais on sait que les fournisseurs peinent aussi à trouver des matières premières, ce qui peut être une explication. Il y a une réelle difficulté industrielle et une demande forte au niveau mondial". Bernard Pénicaud se demande si face aux prix fixes des médicaments les géants pharmaceutiques ne limitent pas directement les stocks disponibles. "Peut-être vendent-ils moins en France que dans d'autres pays ?".

Une hausse des vaccinations depuis quelques jours

Bernard Pénicaud note aussi ces dernières semaines et surtout ces derniers jours, une augmentation des demandes de vaccination. "Tous les messages diffusés par les autorités ont un effet, détaille-t-il. On avait un retard sur les vaccinations grippe et Covid, et nous sommes en train de le rattraper". Mais il rappelle que la première consigne est de respecter les gestes barrières, face à la reprise de l'épidémie de Covid, "avec le port du masque et le gel hydroalcoolique".