Deux-Sèvres : l'ehpad de Secondigny très touché par le coronavirus, un appel aux renforts lancé

L'ehpad de Secondigny, dans les Deux-Sèvres touché de plein de fouet par l'épidémie de coronavirus. "L'ehpad a tenu bon durant 10 mois sans le moindre cas de covid-19. A ce jour nous sommes touchés à notre tour par cette pandémie", peut-on lire sur la page Facebook de la maison de retraite.

La quasi-totalité des résidents est positive au coronavirus, 83 personnes sur 86. Trois décès sont à déplorer. Et le personnel est aussi touché avec 29 cas positifs sur un peu plus de 70 employés.

"Je suis surpris de cette situation. Toutes les précautions ont été prises. Et ça s'est développé à une vitesse... Je n'arrive pas à comprendre qu'on en soit arrivé là", raconte Jany Péronnet, le maire de Secondigny et président de l'ehpad.

Les renforts sont les bienvenus

Un appel est lancé pour renforcer les équipes. "Cela commence à être l'hécatombe et bientôt on va avoir un manque de personnels. On a lancé des appels pour recruter du personnel qualifié et non-qualifié pour faire la distribution des repas par exemple", explique Jany Péronnet. Il y a déjà des pistes. "On a trouvé quelques personnes du côté de l'intérim. Je pense que le SDIS va nous venir également. Au niveau de la cuisine peut-être le collège de Secondigny", poursuit le maire de la commune d'un peu moins de 2000 habitants.

Le maire qui lance aussi un appel à la population, "même si au niveau de la commune ce n'est pas alarmant, que les gens respectent les gestes barrières, qu'ils évitent de se promener sans masque dans la rue et s'ils n'ont pas besoin de sortir, qu'ils restent chez eux".