La crise sanitaire continue de toucher le secteur de la culture. Les salles peinent toujours à se remplir et les organisateurs doivent composer avec les cas de Covid qui se déclarent. La salle de concerts Diff'art, située à Parthenay, a annoncé ce vendredi avoir annulé sa boom du nouvel an.

Deux-Sèvres : la salle Diff'art annule sa "boom du nouvel an" à cause du contexte sanitaire

Face au Covid-19, les lieux culturels continuent de souffrir. Ils n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant crise et doivent s'adapter de plus en plus aux contaminations qui touchent les artistes ou leurs équipes. C'est le cas à la salle de concerts Diff'art de Parthenay (Deux-Sèvres). A cause de plusieurs cas positifs dans l'entourage de Youthstar, sa représentation a été reportée. L'organisation l'a annoncé ce jeudi sur son compte Facebook. Autre victime de la situation sanitaire : la boom du nouvel an qui devait se tenir le 31 décembre prochain.

"On est vraiment sur un événement festif , avec des DJ. Pour qu'il ait lieu, il faut qu'on puisse ouvrir le lieu jusqu'à au moins 5 heures du matin. On n'a même pas pris le pari d'attendre la réponse de la préfecture. Avec la fermeture des discothèques, on s'est dit que la réponse serait négative. On ne se sent pas d'ouvrir le 31 décembre alors que les discothèques, elles, sont fermées et qu'il n'y aura probablement aucun lieu d'ouvert après 2h du matin", détaille David Sauvignon, le programmateur de Diff'art.

Une annulation qui va avoir des conséquences financières sur la salle : "C'est une soirée où on fait pas mal des recettes et une des rares soirées où on peut espérer avoir plus de recettes que de dépenses. Mais voilà, ce n'est pas raisonnable d'essayer de maintenir ça jusqu'au bout parce que là, il y a clairement zéro chance qu'on puisse faire cet événement là."