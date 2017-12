Deux-Sèvres : Une campagne de sensibilisation au radon en Gâtine et dans le Bocage

Le radon, gaz radioactif d'origine naturelle, est surtout présent dans une moitié nord des Deux-Sèvres. Des réunions publiques d'information sont organisées à Châtillon-sur-Thouet ce lundi et à Bressuire ce mardi dans le cadre d'une campagne de prévention "santé et radon".

Le radon ne se détecte pas facilement. Il n'a pas de couleur, pas d'odeur, ni de saveur. Il provient de la désintégration de l'uranium et du radium dans la croute terrestre. Ce gaz radioactif s'échappe du sous-sol pour aller dans l'atmosphère. Il y en a partout sur la planète mais il est plus ou moins concentré. Par exemple, le radon est très peu présent dans la Vienne, beaucoup plus dans les Deux-Sèvres, en Gâtine et dans le Bocage bressuirais notamment, à cause de la nature des sols. Mais le risque radon n'est pas suffisamment connu, c'est pourquoi deux réunions publiques d'information sont organisées par l'Agence régionale de santé et deux communautés de communes concernées.

Pour connaître le "potentiel radon" de votre commune vous pouvez consulter la carte de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Seconde cause de cancer du poumon après le tabac

Et il n'est pas sans conséquence sur la santé. "Les études nationales montrent que l'on peut comptabiliser environ 2000 décès par cancer du poumon qui seraient liés à l'exposition au radon résidentiel", précise Marc Lavoix, ingénieur d'études sanitaires à l'Agence régionale de santé dans les Deux-Sèvres.

Le radon à l'air libre est dilué. Mais dans un lieu confiné, il peut s'accumuler. Dans la communauté de communes Parthenay-Gâtine, des mesures ont été menées dans des batiments publics. Elles ont révélés des taux de radon parfois trop élévés comme dans les écoles de Chantecorps ou de La Mara, à Parthenay. Des procédures sont depuis mises en place. "La ventilation avant l'arrivée des enfants ou une ventilation mécanique avec des extracteurs d'air pour que l'air qui vient du sol ne rentre pas dans le bâtiment", détaille Laurent Rouveau, vice-président à la communauté de communes Parthenay Gatine, chargé des infrastructures de la collectivité. Il s'agit aussi de boucher les fissures qui se trouvent souvent aux raccordements des WC ou des sorties d'évier.

Mesurer le taux de radon chez soi grâce à un dosimètre

Les particuliers sont tout autant concernés. Le radon peut s'infiltrer par une dalle poreuse, une fissure. Et vous pouvez aussi chez vous faire calculer le taux de radon grâce à la pose d'un dosimètre. C'est ce qui va être expliqué lors des réunions. L'occasion aussi de rappeler des gestes simple comme d'aérer au moins 10 minutes par jour son logement.

Pratique. Réunions publiques lundi 4 décembre à la mairie de Châtillon-sur-Thouet à 18h30 et mardi 5 décembre à Bressuire, ZI Saint-Porchaire, 25 rue Lavoisier, à 18h30.