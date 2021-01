Deux-Sèvres : les masques distribués aux collégiens efficaces contre le variant britannique

Alors que certains masques en tissu ne sont plus recommandés car pas assez filtrants contre le variant britannique du covid-19, le Département des Deux-Sèvres rassure : les masques distribués aux collégiens respectent les normes demandées.

Le gouvernement demande aux Français de ne plus utiliser de masques faits maison, jugés insuffisamment filtrants face à l'apparition de nouveaux variants plus contagieux du coronavirus, a indiqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce jeudi 21 janvier sur TF1.

Des masques homologués catégorie 1

Ce vendredi, le département des Deux-Sèvres rassure sur les masques qu'il fournit aux collégiens. Masques fabriqués par les Ateliers bressuirais, établissement et service d'aide par le travail (ESAT) géré par l'Adapei 79. "Ils sont homologués catégorie 1, validés par la Direction générale des armées, avec un taux de filtration de 99% (conforme aux dernières recommandations du Haut conseil de la santé publique)", indique la collectivité dans un communiqué.

"Grâce à ces masques, la collectivité garantit des conditions maximales de sécurité aux élèves face au coronavirus et son variant britannique. Je tiens à rassurer les parents et leur faire part de notre extrême vigilance et suivi des recommandations scientifiques", souligne Rose-Marie Nieto, vice-présidente du Conseil départemental chargée des collèges.

Le Département précise que les masques en tissu de la marque Résilience distribués en juin dernier à chaque Deux-Sévrien sont également de catégorie 1.