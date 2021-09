Deux-Sèvres : Patrick, victime d'un arrêt cardiaque, sauvé grâce à sa femme et l'application Sauv' Life

"Je suis le ressuscité". Voilà comment se présente Patrick, 62 ans, un habitant de Vouillé dans les Deux-Sèvres, victime d'un arrêt cardiaque dans la nuit du 9 au 10 mars 2021 alors qu'il regarde la télé avec sa femme Bénédicte. C'est elle qui fait les gestes de premiers secours. "C'est difficile car on fait la formation sur un mannequin mais quand c'est un corps humain, surtout quelqu'un à qui l'on tient... Et puis c'est épuisant au niveau du souffle, des bras, j’appelais 'qu'on vienne m'aider, je ne vais pas y arriver'", raconte-t-elle.

Le Samu au bout du fil déclenche le dispositif Sauv' Life. Un texto est envoyé aux personnes inscrites sur l'application se trouvant à proximité. C'est le cas de Virginie, une infirmière de 27 ans. "Je venais de finir ma journée de travail, j'étais sur mon canapé en train de manger tranquillement quand j'ai reçu le message". Elle prend alors sa voiture pour prêter main forte à Bénédicte. Les deux femmes se sont relayées jusqu'à l'arrivée des secours. De précieuses minutes gagnées.

L'application Sauv'Life prévient par SMS les citoyens-sauveteurs à proximité d'une victime d'arrêt cardiaque. © Radio France - Noémie Guillotin

Sept mois plus tard Patrick affiche un grand sourire. "J'ai une forme olympique", souligne-t-il. "Si cette application n'avait pas existé je ne serais plus là. Ou si j'étais là j'aurais des séquelles". Depuis Bénédicte, sa femme, a téléchargé Sauv' Life.

Une application à la portée de tous. "Il n'y a pas besoin d'être formé, poser les mains sur le thorax tout le monde peut le faire. En plus on est guidé, sur l'application désormais il y a la visiophonie donc on vous voit et on peut vous corriger. C'est toujours mieux que de ne rien faire donc allez-y", lance Mathieu Violeau, médecin aux urgences de l'hopital de Niort et porteur ce projet dans le département.

Sauv' Life compte 550.000 citoyens sauveteurs en France et a permis de faire repartir 300 cœurs. En Deux-Sèvres c'est 5800 citoyens-sauveteurs et 10 personnes sauvées. Plus d'informations sur l'application Sauv' Life ici.