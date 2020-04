Deux-Sèvres : un projet solidaire pour fabriquer des masques dans le Thouarsais

Le centre socioculturel du Thouarsais lance un projet solidaire pour fabriquer des masques, et lance un appel aux bénévoles, pour des dons de tissus ou de savoir-faire en couture.

Pour anticiper les besoins de masques des populations, les initiatives se multiplient. Dans les Deux-Sèvres, le centre socioculturel, la Communauté de Communes et la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Thouarsais et Val de Thouet lancent un projet solidaire de confection de masques, "Des masques pour le Thoursais".

Dons de tissus et couturiers volontaires

Pour participer à cette "chaîne de solidarité", il suffit d'avoir du tissu chez vous et/ou de savoir coudre. Le CSC organise la collecte de tissus en coton et en bon état directement chez les donateurs les mardi et vendredi. Le voile d'hivernage, du polypropylène non tissé, est également accepté car il sert à la fabrication de masques.

Une fois le tissu récolté, l'équipe du CSC crée des kits de couture et les livrent au domicile des couturières et couturiers volontaires qui pourront les assembler. Les kits sont préparés selon un patron homologué par le CHU de Lille. Par ailleurs, la Communauté de Communes a commandé pour 2.000 euros de tissus.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 06 38 23 45 68.