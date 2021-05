Deux-Sèvres : une unité mobile des pompiers pour vacciner les personnes isolées

Aller à la rencontre des personnes âgées, isolées ou qui ne peuvent pas se déplacer pour leur permettre de se faire vacciner contre le covid-19. C'est l'objectif de l'unité de vaccination mobile des pompiers des Deux-Sèvres, aidés de la Croix-Rouge. Elle est en service depuis la mi-avril.

Il y a d'abord un recensement des personnes à vacciner effectué par les médecins traitants et les maires des communes. Les informations sont ensuite remontées et les tournées organisées. Ce mercredi 12 mai, c'est à Maisontiers, petit village du nord Deux-Sèvres que le camion rouge fait étape.

Dans le camion tout le matériel. Mais ce n'est pas là que se déroule la vaccination © Radio France - Noémie Guillotin

J'ai de la peine à marcher maintenant alors comme ça c'est plus commode

Dans le camion, le matériel et les doses de vaccin Pfizer. "Ce qui est important c'est la mallette réfrigérée à bonne température. Les flacons sont bien calés", raconte Marie-Jo, infirmière retraitée et bénévole à la Croix-Rouge. La vaccination ne se fait pas dans le camion mais directement chez les habitants. Anne-Marie, 88 ans, se fait vacciner à la table de sa cuisine. "On est rassuré quand même. De toute façon il faudra y arriver", lance la Deux-Sévrienne. "J'ai de la peine à marcher maintenant alors comme ça c'est plus commode".

Il y a 14 personnes à vacciner ce mercredi à Maisontiers, notamment les sœurs du foyer Notre-Dame © Radio France - Noémie Guillotin

14 personnes seront vaccinées au cours de cette journée à Maisontiers. Plus c'est difficile. "Nous avons un temps de surveillance vaccinale de 15 minutes nécessaire en plus de la vaccination donc sur une vaccination mobile nous sommes réduits à 14-15 personnes par jour. Sur une ligne de vaccination dans un centre c'est 110", explique le capitaine Nicolas Wasselin du SDIS 79. "Ce sont des personnes qui sont isolées géographiquement, immobiles, sans forcément de famille ou d'entourage pour les emmener dans un centre de vaccination ou tout simplement des personnes dont l'état de santé ne leur permet pas d'accéder à une vaccination".

Pour l'instant, une seule tournée est organisée par semaine car "le recensement est fastidieux", précise le capitaine Nicolas Wasselin. Mais l'objectif est de passer à deux prochainement, une au nord et une au sud du département.