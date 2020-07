Deux vauclusiens en réanimation à cause de la COVID-19

L’ARS, l'agence régionale de santé PACA publie un rapport hebdomadaire. Dans la dernière parution on découvre une nouvelle hausse du nombre de personnes hospitalisées en VAUCLUSE en raison de l’épidémie de Covid-19. Le 15 juillet, il y avait 4 personnes hospitalisées dans le département. On est passé à 6 le 21 juillet et 8 le 28 juillet dont 2 en réanimation.

Plus de cas mais, pas de nouvelle victime.

Le bilan en Vaucluse fait état de 38 décès en milieu hospitalier depuis le début de l’épidémie. Toujours selon ce bilan ARS deux nouveaux cas ont été détectés en EHPAD où on compte désormais 59 cas positifs. Dans la région 386 personnes sont hospitalisées soit 64 de moins que lors du dernier bilan hebdomadaire,