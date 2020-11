Deuxième vague du coronavirus : 36 morts en deux semaines dans les Pyrénées-Atlantiques

Les règles du confinement vont-elles se durcir ? C'est ce que pourrait annoncer le premier ministre Jean Castex, ce jeudi 12 novembre, pour tenter d'endiguer la deuxième vague du Covid-19. Les Pyrénées-Atlantiques, relativement épargnés pendant la première vague, sont cette fois frappés de plein fouet, comme le confirme les derniers chiffres communiqués par Santé publique France. Les décès et les hospitalisations pour Covid-19 continuent leur explosion dans le département.

Plus d'un tiers du total des décès a eu lieu ces 2 dernières semaines

Depuis le début du reconfinement, il y a deux semaines, on compte 36 morts dans les hopitaux des Pyrénées-Atlantiques, soit un peu plus d'un tiers du total des décès depuis le début de l'épidémie. À titre de comparaison, à l'issue du premier confinement, le 11 mai dernier, au comptait en tout et pour tout 25 personnes mortes du Covid dans les hopitaux du département depuis le début de l'année. Au total, 90 décès ont été enregistrées dans les hôpitaux des Pyrénées-Atlantiques depuis le début de l'épidémie. Ce bilan ne reflète pas les décès en Ehpad, ou hors-hôpitaux.

Les hospitalisations quasiment multipliées par 4

Autre donnée, qui démontre que cette deuxième vague dépasse de loin la première chez nous, dans les Pyrénées-Atlantiques : les hospitalisations. À la date du 10 novembre, 362 personnes étaient hospitalisées parce qu'elles souffrent du Covid. C'est quasiment 4 fois plus qu'en avril dernier,pendant le pic de la première vague. Nos hopitaux avaient accueilli au maximum 97 personnes. Seule donnée à peu près stable entre la 1ere et la 2e vague : le nombre de personnes en réanimation. On est globalement sur les mêmes tendances qu'en avril dernier, avec un pic de personnes en réanimation qui n'a pas encore été égalé pendant la seconde vague.

Le profil de personnes sérieusement touchées

Les personnes les plus gravement malades sont toujours majoritairement des personnes âgées. En Nouvelle-Aquitaine, 41% des personnes mortes du Covid-19 avaient entre 80 et 89 ans. À l'hôpital de Bayonne, les patients pris en charge dans les unités covid ont en moyenne entre 75 et 76 ans. Ca se rajeunit quand on regarde du coté des lits en réanimation : là, les patients ont en moyenne 65 ans.