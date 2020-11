Deuxième vague : l'ARS de Bourgogne Franche-Comté lance un appel à la mobilisation des soignants

Face au nombre de patients qui continuent d'affluer dans les hôpitaux de la région -1240 patients Covid hospitalisés ce mercredi dans toute la région, dont 150 en réanimation-, il manque clairement des bras pour faire face. L'Agence régionale de santé lance donc un appel à l'engagement des soignants.

"Aujourd'hui j'appelle vraiment tous les soignants, quelque soit leur profession, leur âge, quelque soit l'horizon d'où ils viennent, si ils ont la possibilité de le faire, de venir en renfort auprès des hôpitaux de la région", a déclaré Pierre Pribile, directeur général de l'Agence régionale de santé ce mercredi soir lors d'un point presse.

"Attention aujourd'hui, l'immense majorité des soignants est déjà mobilisée, l'objectif de cet appel ce n'est pas de déshabiller les uns pour habiller les autres", insiste Pierre Pribile. "On s'adresse à une frange assez étroite de personnels soignants, qui auraient un peu de temps disponible en plus de leur activité, soit qui seraient inactifs depuis peu de temps, ou en transition professionnelle".

Il ne s'agit pas de déshabiller la médecine de ville

Pierre Pribille rappelle que les soignants exerçant dans les établissements médicaux-sociaux ont eux-mêmes besoin de renfort. "Les professionnels de ville aussi sont à leur tâche en ville, et on a besoin d'eux en ville car il n'est pas question d'interrompre les soins pour les personnes qui en ont besoin, covid ou pas covid", a-t-il aussi expliqué.

"On a parfois aussi été confronté à des retraitées qui nous ont dit -j'étais infirmière en chirurgie, je ne peux pas aller en médecine Covid- donc on les a affectées soit en chirurgie, soit sur des fonctions d'aides-soignantes", précise Murielle Plaza, directrice des soins au sein du Groupe Hospitalier de la Haute Saône (GH70).

"Toutes les volontés sont les bienvenues, à nous des les affecter dans un service qui correspond le plus à ce qui peut les rassurer, on prendra tous les bras, si il y a des craintes on fera au mieux, pour que les personnes puissent être utiles et elles nous le seront forcément".

Ces besoins de main d'oeuvre n'ont pas été chiffrés par l'ARS mais tous les hôpitaux sont en tension et il y a des besoins partout. Pour vous engager, deux possibilités : soit vous manifester directement auprès de l’hôpital le plus proche de chez vous, soit en vous inscrivant sur la plateforme nationale renfortrh.solidarités-santé.gouv.fr.