Devenez un "Bon Samaritain" pour aider les pompiers du Gard

50 000 arrêts cardiaques par an en France. 1 Français sur 1200 peut en être potentiellement victime. Grâce à l'application "Stayin Alive", vous pourrez peut-être aider les pompiers à faire baisser ce chiffre. C'est le concept de "Bon Samaritain". Toutes les personnes majeures formées aux gestes de premiers secours peuvent le devenir. Il leur suffit de s'inscrire. Lorsqu'un arrêt cardiaque est signalé aux pompiers, l'application localise les "Bons Samaritains" à proximité et leur envoie une alerte pour qu'ils prodiguent les premiers gestes d'urgence.

"On va commencer par leur dire, il y a un arrêt cardiaque à proximité, êtes-vous disponible ou pas. A ce moment là, vos coordonnées sont transmises au pompier ainsi que votre profil et la distance à laquelle la victime se trouve. En fonction de toutes ces informations, il va décider ou non de vous engager".