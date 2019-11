Diabète : au moins 20 000 Sarthois touchés

Le Mans, France

"Il n'y a souvent pas de symptômes spécifiques et on ne se rend pas compte" reconnaît Anne Brodin. La présidente de la fédération des diabétiques de la Sarthe sait de quoi elle parle. Elle a découvert qu'elle était diabétique à l'âge de 22 ans. Elle en a aujourd'hui 54. "Quand on découvre la maladie cinq à dix ans plus tard, elle a parfois commencé à faire des dégâts dans certains organes comme les yeux, les reins, le coeur, les pieds etc..." Le diabète est du à un dysfonctionnement de notre corps qui entraîne un taux de sucre élevé dans le sang. Avec des conséquences parfois graves.

Certains métiers sont encore interdits aux diabétiques, c'est de la discrimination- Anne Brodin présidente de la fédération des diabétiques de la Sarthe.

Il y a deux types de diabète. "Le type 2 est le plus répandu (90% des 3. 5 millions de diabétiques en France). Il peut être du à un facteur héréditaire. Une mauvaise alimentation et un manque d'activité physique qui entraînent un surpoids ou une obésité sont des facteurs de risque que l'on peut réduire avec une bonne hygiène de vie. Au départ, ce type de diabète touchait surtout des adultes mais aujourd'hui de plus en plus d'adolescents sont malades". Et puis il y a le diabète de type 1 (10% des cas) qui est dû à une déficience du pancréas qui ne produit pas d'insuline et qui donc n'assure plus son rôle de régulation pour assurer un bon taux de sucre dans le sang. Les malades sont obligés de subir des injections d'insuline pour compenser. Dans tous les cas, il faut se faire dépister. " C'est facile" argumente Anne Brodin. " Il suffit de se rendre par exemple dans une pharmacie... un petit prélèvement de sang au bout du doigt et vous savez si vous êtes diabétique ou si vous êtes un patient à risque"

Des traitements plus efficaces et moins contraignants

Il y a trente ans, Anne Brodin s'injectait de l'insuline quatre fois par jour. Elle se piquait elle même. Aujourd'hui, elle a une pompe qui diffuse l'insuline dans son corps et un simple coup d'oeil sur son portable permet de connaître, grâce à une application, son taux de glycémie. Plus besoin de se piquer le doigt pour ajuster l'injection d'insuline "Cela change la vie". Cela réduit aussi le risque de malaise en cas d'hypo ou d'hyperglycémie. Et pourtant, certains métiers sont toujours interdits aux diabétiques " pompier, contrôleur de train, l'armée. La loi n'a pas évolué malgré ces nouvelles technologies qui nous permettent de nous auto-surveiller. D'où le combat de notre fédération pour changer les choses".