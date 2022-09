Diabète : une médecin rennaise alerte sur l'augmentation et la sous-estimation des cas

3 500 000 personnes sont touchées par le diabète en France dont 500 000 qui l'ignorent. Cette semaine est dédiée à la prévention de la maladie. Le docteur Perrine Pichon, endocrinologue à la Clinique de Saint-Grégoire, près de Rennes, était invitée de France Bleu Armorique ce lundi à 7h45.

Le diabète peut avoir de graves conséquences s'il n'est pas détecté suffisamment tôt. C'est la semaine de prévention de la maladie et pour en parler, le docteur Perrine Pichon, endocrinologue à la clinique de Saint-Grégoire, était invitée sur France Bleu Armorique, ce lundi à 7h45.

France Bleu Armorique : Qu'est-ce que le diabète ?

Perrine Pichon : Le diabète, c'est le fait d'avoir trop de sucre dans le sang. Pourquoi on a trop de sucre dans le sang ? Parce que l'insuline, cette hormone qui fait rentrer le sucre dans les cellules, fait défaut.

France Bleu Armorique : Il existe deux types de diabète, quelle est la différence entre les deux ?

Perrine Pichon : Il existe même plus que deux types de diabète mais les plus connus sont le diabète de type deux, qui survient en général chez des gens d'un certain âge après 40 ans et qui est lié à un défaut d'utilisation de l'insuline et également un déficit de cette insuline. Il survient plutôt chez des patients qui sont en surpoids, voire obèses, et qui ont bien souvent des parents diabétiques dans leur famille. Le diabète de type un est une maladie auto immune qui survient généralement à un âge jeune et qui arrive très brutalement. Elle est liée à une destruction des cellules qui fabriquent l'insuline. Donc ces jeunes n'ont plus du tout d'insuline. À la différence des diabétiques de type deux à qui il en reste.

France Bleu Armorique : Combien de personnes sont concernées ?

Perrine Pichon : En France, on parle de 3 500 000 diabétiques, dont la très grande partie sont des diabétiques de type deux. Et parmi ces 3 500 000 personnes diabétiques, 500 000 s'ignorent. Parce que c'est une maladie indolore, donc les gens sont diabétiques, parfois sans le savoir. Généralement, on passe plusieurs années sans le savoir et à l'occasion d'un bilan ou d'un amaigrissement, on finit par par apprendre qu'on est diabétique.

France Bleu Armorique : Pourquoi y'a-t-il autant de diabétiques ? Est-ce dû à notre mode de vie ? On mange trop gras, trop salé, trop sucré et on ne bouge pas assez ?

Perrine Pichon : Oui, malheureusement, le mode de vie a un gros effet sur la survenue du diabète. Le fait d'être sédentaire, d'avoir des métiers sédentaires, d'utiliser sa voiture très fréquemment, de manger des fast food, de boire des sodas, ça conduit bien souvent vers le diabète de type deux.

France Bleu Armorique : Comment fait-on pour éviter le diabète ? Faut-il faire plus de dépistages ?

Perrine Pichon : On ne peut pas éviter un diabète de type un car il survient brutalement, sans raison. Par contre, effectivement, si vous voulez éviter le diabète de type deux, d'autant plus que vous avez des parents, oncle ou grands-parents diabétiques ou que vous avez fait du diabète pendant votre grossesse, l'idéal est de suivre une alimentation équilibrée le plus souvent possible. On dit qu'on a quatorze repas dans la semaine. Si on arrive en équilibrer déjà une dizaine, c'est super. Ont peut aussi faire de la marche à pied, du sport si possible deux ou trois fois par semaine, et ne pas trop boire d'alcool.

France Bleu Armorique : Que risque-t-on quand on est diabétique ?

Perrine Pichon : On risque surtout toutes les maladies cardiovasculaires : l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral, l'arthrite, on risque également une cécité. Le diabète peut atteindre les yeux, il peut également atteindre les reins. On risque la dialyse quand on est insuffisance rénale terminale.

France Bleu Armorique : Il existe des traitements pour éviter d'en arriver là ?

Perrine Pichon : Bien entendu, et d'ailleurs, la science a fait d'énormes progrès ces dernières années en matière de traitement pour les diabétiques de type deux, notamment avec l'apparition de nouvelles molécules qu'on retrouve dans le monde entier et qui sont depuis un an ou deux maintenant remboursées en France. Le traitement pour les diabétiques de type un, c'est l'insuline.