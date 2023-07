Diagnostiquer un AVC grâce à une appli qui utilise l'intelligence artificielle, une invention montpelliéraine

Mardi 4 juillet, Al-Stroke, une start-up montpelliéraine a été distinguée par le 25e concours d'innovation i-Lab 2023 dans la catégorie technologie médicale. Une récompense à la hauteur de l'innovation puisque l'application, appelée "neurologue numérique" a pour objectif de détecter et confirmer un AVC en quelques secondes avec un simple smartphone.

ⓘ Publicité

"Neurologue numérique" s'attaque à un problème de santé public majeur.

L'AVC est une interruption soudaine d'apport de sang et d'oxygène vers le cerveau suite à l'obstruction d'une artère ou d'une hémorragie. En France, on compte un AVC toutes les quatre minutes avec des conséquences potentiellement très graves telles que la perte partielle du langage, une hémiplégie ou même conduire jusqu'au décès. L'AVC est aujourd'hui, la deuxième cause de décès dans le monde.

Plus un AVC est traité rapidement, moins les séquelles sont importantes

Selon Cedric Javault, créateur de l'application, ingénieur à la tête de AI-Stroke, c'est en grande partie dû au fait "que le temps d'intervention pour les traitements est très court et qu'il s'agit d'une véritable course contre la montre". Il ajoute que "dans 40% des cas, les patients victimes d'AVC *arrivent trop tard à l'hôpital où il n'est plus possible de leur administrer les traitements d'urgence". Pour rentrer dans ce délai d'intervention, il est nécessaire de détecter l'AVC rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas.

C'est pourquoi Al-Stroke a développé une application avec une intelligence artificielle capable de repérer une personne faisant un AVC à l'aide d'une vidéo guide.

"La tablette va enregistrer le malade qui répond à des questions que lui pose la tablette. Il se met face caméra. La tablette dit au patient "Fermez les yeux". Elle filme le patient qui ferme les yeux. Première vidéo. Après on lui demande de répéter des mots. Deuxième vidéo. Après, elle lui dit "Levez le bras !" Et ces quelques vidéos vont être transformées en une analyse par le logiciel d'intelligence artificielle et donner un score de probabilité d'un accident vasculaire et s'il est grave ou pas grave. Ce score va être donné directement au pompier puis au 15 de régulation du SAMU qui pourra se mettre en lien avec le neurologue pour prendre la décision tout de suite de transférer le patient au bon endroit. Et on va gagner du temps. On va mieux attendre le patient à l'hôpital, mieux préparer le scanner ou l'IRM pour que dès qu'il arrive, on ne perde pas du temps, que tout soit libre pour qu'on soit le plus efficient derrière." explique Eric Thouvennot neurologue au CHRU de Nîmes

loading

L'intelligence artificielle permet d'analyser rapidement s'il s'agit d'un AVC et de mesurer sa gravité

Un diagnostic sera ensuite transmis grâce à de nombreuses données recueillies préalablement sur des patients ayant été victimes d'un AVC et enregistrées par l'Intelligence Artificielle. Un diagnostic toutefois un peu particulier, car il sera seulement chiffré. En effet, l'application communiquera un score plus ou moins élevé qui correspondra à l'état d'urgence de la victime et à la gravité de l'AVC, s'il en fait un. Le score sera ensuite transmis au centre 15 de régulation du SAMU qui pourra se mettre directement en lien avec un neurologue. Ce dernier redirigera la victime vers le bon hôpital et dans le service adapté, la prise en charge n'étant pas la même selon le type d'AVC. Dans le cas échéant, l'hôpital préparera l'accueil de la victime et pourra agir dans l'espoir d'être encore dans les temps d'intervention.

"L'accident vasculaire cérébral, c'est la deuxième cause de mortalité dans le monde. Et ce qui est essentiel, à savoir, c'est que le temps d'intervention pour les traitements est très court, donc c'est une vraie course contre la montre*. Le problème dans la course contre la montre, c'est que bien souvent, les signes cliniques de l'AVC ne sont pas clairs. Donc nous, ce qu'on développe, c'est un outil pour aider les pompiers à comprendre que c'est un AVC et aller après le plus vite possible pour pouvoir sauver plus de vies."* explique Cédric Javault, co-créateur de l'application

loading

Ayant reçu la bourse French Tech Emergence, celle des Obligations Convertibles French Tech Seed et aujourd'hui lauréat de la 25e édition d'i-lab, l'application va pouvoir continuer de se développer pour espérer voir le jour dès 2025. Réservée dans un premier temps aux personnels de santé, l'équipe a tout de même pour objectif qu'elle soit à terme, à disposition de tous, en France et à l'international.