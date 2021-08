Didier Raoult à la retraite des Hôpitaux de Marseille

Ce 31 août au soir, Didier Raoult, 69 ans, ne fera plus partie d'Aix-Marseille Université et des Hôpitaux universitaires de Marseille. Retraite. Sa demande de vacations a été rejetée. Ses défenseurs crient à l'injustice.

Ce mardi est le dernier jour de Didier Raoult au sein de l'AP-HM (assistance publique des hôpitaux de Marseille). Né le 13 mars 1952, le célèbre microbiologiste arrive à 69 ans à l'âge fatidique de la retraite. La nouvelle direction de l'AP-HM n'a pas souhaité le prolonger. Demain, mercredi 1er septembre, il ne sera plus professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) au sein d’Aix-Marseille Université et des Hôpitaux universitaires de Marseille. Il n'est donc plus chef de service. Il n'enseigne plus. Dans ces deux institutions. La direction générale nommée le 6 juin a refusé sa demande de vacations supplémentaires : deux demi-journées par semaine. Le nouveau directeur général de l'AP-HM, ex-numéro 2 des Hôpitaux de Paris, François Crémieux, ne s'en cache pas : "Il faut tourner la page Raoult". Déclaration du 18 août dernier dans le journal "Le Monde".

Un tag sur l'IHU qui résume l'avis des pro-Raoult © Radio France - Christophe Van Veen

Raoult pas soutenu par la commission médicale d'établissement

Jean-Luc Jouve est sur la même longueur d'onde. Le président de la commission médicale d'établissement de l'AP-HM, à notre micro de France Bleu Provence, se refuse à toute polémique, tout en ne faisant aucun cadeau. "Il demandait deux demi-journées de vacation par semaine. On ne pouvait pas en attendre un grand travail. On va dire qu'il a réussi sa succession car il est entouré d'une équipe brillante avec qui nous travaillons déjà". Accusé par la vox populi de vouloir faire taire l'encombrant professeur médiatique, Jean-Luc Jouve se défend : "On est en démocratie. Il pourra toujours continuer à s'exprimer". Mais il est clair et net que la dernière sortie du professeur sur la vaccination - "protection modeste sur les variants" d'après lui - a scellé son sort. Jean-Luc Jouve : "Emettre des doutes sur l'efficacité de la santé publique, c'est inacceptable. C'est un mauvais message à faire passer. Quand on voit le très faible taux de vaccination dans les quartiers les plus indigents de Marseille, quelque part, l'IHU a sa part de responsabilité compte tenu de son aura."

à lire aussi La direction des hôpitaux de Marseille veut pousser le professeur Raoult vers la retraite dès la rentrée

Collé à l'IHU de Raoult, l'hôpital de la Timone affiche la vaccination © Radio France - Christophe Van Veen

Didier Raoult à la retraite reste directeur de l'IHU Méditerranée Infection , une fondation de coopération scientifique dont le conseil d'administration se réunit à l'automne. Et parmi ses membres fondateurs, l'AP-HM ne cache pas son désir d'évincer Didier Raoult. Seul ce conseil d'administration peut le révoquer. Mais l'AP-HM n'a qu'une seule des 18 voix.

Situé sur le site de la Timone, cet IHU s'étend sur 27. 000 m2, dont 5.000 m2 sont destinés aux soins du pôle maladies infectieuses et tropicales avec près de 75 lits d’hospitalisation complète depuis 2016 et 25 lits d’hôpital de jour. Philippe Parola dirige lui une unité de recherche soutenue par l'IHU, il est un proche du professeur Raoult, et il tient à souligner : "Didier reste directeur de l'IHU. Il sera à nos côtés".

"A Marseille, vous ne trouverez personne qui dit que Didier Raoult a fait du mal"

Pour les inconditionnels du professeur, cette page tournée par la retraite victimise un peu plus le Marseillais. Aux abords du fief du chercheur - l'IHU Méditerranée - collé à l'hôpital de la Timone, on se rend compte assez vite que l'iconoclaste est devenue une icône. "Il gêne, on le fout dehors. Quand vous voyez ces sénateurs et ces députés de 80 ans qui dorment à l'Assemblée..."

Les Marseillais regrettent ce départ à la retraite Copier

Défendre Raoult, c'est tirer sur les élites parisiennes. Et ça soulage les Marseillais. Frédéric, comptable, reçoit tous les jours sur son smartphone les vidéos de Didier Raoult. "Je le trouve crédible parce qu'il nous a ouvert sur beaucoup de choses. Ceux que je ne supporte pas, ce sont ces médecins qui font en sorte de n'être compris que par eux-même. Ici à Marseille, vous ne trouverez personne qui dit que Didier Raoult a fait du mal. Il est probable qu'il y ait beaucoup de gens qui n'aiment pas être contredits dans les hautes sphères." On a quand même trouvé quelqu'un qui en dit du mal. Sarah, préparatrice en pharmacie : "La retraite, ça lui donnera le temps de relire ses études ! Marseille le vénère, pas moi. Quelqu'un qui expose ses études sur Youtube, c'est de la poudre de perlimpinpin".

L'infectiologue à la retraite ne se mettra pas en retrait pour autant. La copine de Sarah n'a aucun doute : " Il fera toujours parler de lui quoi qu'il arrive. Je trouve qu'il ne part pas vraiment à la retraite."

Didier Raoult n'a pas l'intention de quitter l'IHU © Radio France - Christophe Van Veen

Raoult chez Hanouna : "Je survis très facilement"

Invité-vedette sur C8 de Cyril Hanouna, ce lundi soir, Didier Raoult n'a pas ménagé l'AP-HM, à commencer par son directeur général. "Je suis plus inquiet pour lui que pour moi, s'il vient à Marseille". Entre fanfaronade et menace à peine voilée. "Il devrait se calmer. J'ai testé un quart de la population Marseillaise, ça laisse des traces." Concernant les accusations d'avoir minoré l'efficacité des vaccins, le professeur a juré qu'il n'appellera jamais à ne pas se faire vacciner. "Je n'appellerai jamais à désobéir à la loi. Je ne l'ai jamais fait". Enfin sur une éventuelle mise à l'écart de l'IHU, fondation qu'il dirige, Didier Raoult, fidèle à lui-même, s'est montré très sûr de lui : "Des gens qui s'imaginaient m'imposer quelque chose, depuis trente ans, j'en ai vus passer... J'ai survécu très facilement".