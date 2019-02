Die : une femme enceinte perd son bébé in utero

Cette habitante de Châtillon-en-Diois (Drôme) était à plus de 7 mois de grossesse, une grossesse à risque. Son enfant est mort in utero lundi soir, mort constatée aux urgences de l'hôpital de Die, hôpital dépourvu de maternité.

Die, France

Cette femme était surveillée de près pour cette troisième grossesse, grossesse à risque. Le suivi était assuré par l'hôpital de Montélimar et une sage femme libérale. Les échographies étaient réalisées au centre périnatal de Die.

Grossesse à risque

Lundi soir, vers 21h, cette habitante de Châtillon-en-Diois appelle les pompiers qui la transportent aux urgences de Die. Un hélicoptère du SAMU doit l'y récupérer pour la transférer à la maternité de Montélimar.

Mais quand la sage-femme descend de l'hélicoptère et examine la patiente, le coeur du bébé de plus de 7 mois ne bat déjà plus.

Le bébé aurait-il pu être sauvé s'il existait encore une maternité à Die ?

La direction de l'hôpital explique qu'il n'y a pas de lien entre cet événement tragique et la fermeture de la maternité, que ces drames arrivent malheureusement, même sur des hôpitaux équipés, lorsqu'il y a une complication médicale en cours de grossesse.